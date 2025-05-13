Yapay zeka destekli güvenli yazılımın geleceği Borsa İstanbul'da tartışılacak

28-29 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da düzenlenecek etkinlik, bu kez "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açacak.

Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları (THY), Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi gibi kurumların temsilcileri konuşma yapacak. Ayrıca uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar da bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ali Serttaş, "Gelecekteki güvenlik sorunlarını bugünden öngörerek hareket etmek zorundayız. Yapay zeka ile güvenliği birlikte düşünmezsek, sadece teknoloji değil, insan kaynağı da savunmasız kalır." ifadelerini kullandı.

BT Derneğinden katılım çağrısı

Açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana bilişim sektöründe dayanışmayı artırmayı, genç profesyonelleri desteklemeyi ve teknolojik dönüşümü yönlendirmeyi hedefleyen BT Derneği, bu yılki etkinlikle Türkiye’nin küresel teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dernek yetkilileri, teknolojinin dönüştürücü gücünü yakalamak isteyen tüm uzmanları etkinliğe davet ederek, "Yöntemlerimizi değiştirmediğimiz sürece gelecekte söz sahibi olamayız. DevSecOps Days İstanbul, değişimi anlamak ve yön vermek için eşsiz bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri "www.devsecopsistanbul.com" adresinden yapılabiliyor.

Güvenliğin geleceği, uluslararası uzmanlarla ele alınacak

Konferansın ilk günü açılış konuşmalarının ardından dünyaca ünlü konuşmacılar sahne alacak. Programda yer alan bazı önemli isimler ve oturum başlıkları şu şekilde:

• Andrew Clay Shafer (Ergonautic Kurucusu) – DevSecOps and Beyond: Güvenliğin otomasyonla nasıl evrileceği anlatılacak.

• Hasan Yaşar (Carnegie Mellon Üniversitesi) – Synergy between AI, Agile & DevSecOps: Yapay zekâ ile çevik yazılım geliştirme süreçleri arasındaki etkileşim vurgulanacak.

• Aaron Rinehart (Eski UHG Baş Güvenlik Mimarı) – Security Chaos Engineering: Sistemlerin dayanıklılığı kaos mühendisliği ile nasıl ölçülür, örneklerle aktarılacak.

• Yusuke Nirahara (Cognitive Research Laboratories) – AI, DevSecOps and Cybersecurity: AI teknolojilerinin siber tehdit algılamadaki yeni rolleri değerlendirilecek.

• Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül (Gebze Teknik Üniversitesi) – AI & Ethic, EU AI Act: AB'nin yapay zekâ düzenlemeleri ve etik sorumlulukları tartışılacak.

• Omar Khawaja (Databricks Güvenlik Lideri) – AI Security Framework: Kurumların yapay zekâ sistemlerini nasıl güvenli hale getirebileceği anlatılacak.

Panel Tartışmaları: Güncel Tehditler, Yeni Yaklaşımlar

Etkinlik süresince üç büyük panel düzenlenecek ve DevSecOps’un bugünü ile yarınına dair stratejik başlıklar ele alınacak.

Panel 1: DevSecOps: Güvenli Yazılım Geliştirmenin Geleceği

Moderatör: Osman Doğan (Gais Security)

Katılımcılar: Serhat Can (JumpCloud), Kaan Demircan (Microsoft), Altuğ Yıldırım (Quasys), Derya Sezen (Kloia)

Panel 2: Hız ve Güvenliğin Dengesi: Sıfır Güven Dünyasında DevSecOps

Moderatör: İbrahim Oral Emül (MKK)

Katılımcılar: Emre Uzun (Türkcell), Ali Rıza Bulazar (Borsa İstanbul), Faruk Selman Lekesiz (Takasbank), Kadir Yıldız (THY), Abdulkerim Demir (Ziraat Teknoloji)

Panel 3: Kubernetes ve Konteyner Güvenliği

Kapsam: Modern mikroservis mimarilerinde konteyner altyapılarının güvenliği, örnek olaylarla masaya yatırılacak.

Uygulamalı Workshoplar: AI ile Güvenlik Pratikte Nasıl Kurulur?

Etkinliğin ikinci günü ise katılımcılara pratik yapma imkânı tanıyan iki ayrı workshop ile devam edecek:

• DevSecOps Workshop: Omar Khawaja tarafından yürütülecek bu oturumda, yapay zekâ tabanlı güvenlik stratejileri uygulamalı olarak anlatılacak.