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Villa tipi otellere "Kovid-19" ilgisi

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tatilcilerin, villa tipi ve geniş araziler üzerinde kurulu otellere talepleri artıyor. Villa konseptli otellerin en büyük avantajının geniş alana yayılmış olması olduğunu belirten sektör temsilcileri, koronavirüs sonrası bu oteller ciddi anlamada avantajlı olacağını dile getiriyor.

Haber Merkezi AA
Albayrak Grubu bünyesinde bulunan Sığacık'taki Teos Village Hotel'in havadan görüntüsü.
Albayrak Grubu bünyesinde bulunan Sığacık'taki Teos Village Hotel'in havadan görüntüsü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda tatilci, kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları bulunan turistik tesislere yöneliyor.

Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı. Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı.

Albayrak Grubu'na bağlı Seferihisar Sığacık'taki villa tipi tesis.

Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle "koronavirüs tedbirleri" de girdi.

  • Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, "doğal sosyal mesafe imkanı" sağlamasından dolayı artış oldu.

"Villa tipi oteller avantajlı"

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, tatil yapmak isteyenlerin salgın nedeniyle kaygılarının bulunduğunu söyledi.

Aylardır evlerinde korunan vatandaşların tatile geldiğinde de aynı korunmayı beklediğine işaret eden Gençtürk, bu kapsamda yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk.

Tüm sosyal alanları, sosyal mesafeye uyulacak şekilde düzenlediklerine değinen Gençtürk, önlemlerle, tatilcilerin evde geçirdikleri sıkıcı günlerini, rahat şekilde atlatacağını düşündüklerini ifade etti.

Turizm tercihlerinde de salgın nedeniyle değişikler olduğunu anlatan Gençtürk, "Ana blok bina oteller bu konuda bu sene sıkıntı yaşayacaktır. Belki sahillerde bunu sağlayabilirler ama restoran ve sosyal alanlarda bunu sağlamak çok zor. Villa konseptli otellerin en büyük avantajı geniş alana yayılmış olması. Bu sene bu oteller avantajını yaşayacak." dedi.

  • Yeni sezona 1 Temmuz'da başlayacaklarını belirten Gençtürk, personel eğitimleri de dahil "yeni normal"de son hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

"Otellerde 'koronavirüs zammı' yok"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında otel girişine 62 noktadan vücut ısısı ölçen cihaz yerleştireceklerini bildiren Gençtürk, otele giren herkesin bu cihazdan geçeceğini dile getirdi.

Tedbirler kapsamında belli sayıda müşteri kabul şartı getirildiğini, bunun da bazı otellerde kapasite sınırlaması anlamına geldiğini belirten Gençtürk, "Buradan bazı fırsatçılar kar adına fiyatlara zam yapacaktır. Biz aldığımız karar neticesinde, 2019 Kasım'da belirlediğimiz fiyatlarla devam edeceğiz. Şu anda yüzde 35 doluluğa ulaştık. Rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Yasak kalktığı andan itibaren ciddi anlamda telefonlar çalmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu bünyesinde bulunan Sığacık'taki Teos Village Hotel'in havadan görüntüsü.

Albayrak Grubu turizm yatırımlarına devam edecek

Grup olarak turizme yeni girdiklerini ve Seferihisar Sığacık'taki tesislerinin ilk yatırımları olduğunu anlatan Gençtürk, şunları kaydetti:

"Otel, 128 dönüm üzerinde yer alıyor. 3 koyumuz var, 2'si aktif. Biri kadınlara özel. Türkiye'de tek doğal korunaklı, hiç kimsenin dışarıdan göremeyeceği bir plaj. Buraya çok ciddi yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 155 odamız var. 300 odayı hedefledik. Bu yıl da yeni alanları hizmete açıyoruz. Grubumuzun turizm yatırımları farklı lokasyonlarda da devam edecek. Sektörde olmaktan mutluyuz."

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