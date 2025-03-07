Viranşehir GES 135 bin haneyi aydınlatacak

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, yaklaşık 2 bin 800 dönüm alanda hayata geçirilen projede 1 milyon saatlik mesai gerçekleştirdiklerini belirterek, “İlk fazın üretime başlamasıyla emeklerimizin ilk karşılığını almış olduk. Başta Bakanlığımız olmak üzere ülkemize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.