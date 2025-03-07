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Viranşehir GES 135 bin haneyi aydınlatacak

Viranşehir GES 135 bin haneyi aydınlatacak

04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir GES projesinin ilk etabında 45 megavatlık kurulu gücü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kabulü ve ilgili kayıtların tamamlanmasıyla devreye aldı.

Tamamlandığında toplam 191,4 megavat kapasiteye ulaşacak proje, 135 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen elektrik enerjisini temiz kaynaklardan üretecek.

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, yaklaşık 2 bin 800 dönüm alanda hayata geçirilen projede 1 milyon saatlik mesai gerçekleştirdiklerini belirterek, “İlk fazın üretime başlamasıyla emeklerimizin ilk karşılığını almış olduk. Başta Bakanlığımız olmak üzere ülkemize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İSTİHDAMA KATKI

Projeyle bölgede oluşturulan istihdama dikkati çeken Akbay, “Yatırımlarımızla Türkiye'nin her bölgesinde var olmanın bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız. Kazandığımızı, bir arada bulunduğumuz bölge halkının refahı için kullanmaya azami özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



#GES
#Ekonomi
#Enerji

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