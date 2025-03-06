Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı istihdam edecek: İşte başvuru için gerekli şartlar...

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başlayan başvurular 16 Mart'ta sona erecek. 'Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav, 12 Nisan'da Gazi Üniversitesi'nde yapılacak. Adaylar başvuru koşullarına ve diğer detaylara

adresinden ulaşabilecek.