Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 uzman yardımcısı istihdam edecek: İşte başvuru için gerekli şartlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alımına ilişkin başvuruların başladığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alımına ilişkin başvuruların başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başlayan başvurular 16 Mart'ta sona erecek. İşte başvuru için gerekli şartlar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alımına ilişkin başvuruların başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 78 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başlayan başvurular 16 Mart'ta sona erecek. 'Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav, 12 Nisan'da Gazi Üniversitesi'nde yapılacak. Adaylar başvuru koşullarına ve diğer detaylara
adresinden ulaşabilecek.
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