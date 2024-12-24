Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 1331 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin 611’i sözleşmeli, 720’si ise kadrolu memur olacak. Bu personeller, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular için kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak, başvuruların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru tarihlerine ilişkin resmi duyuruları yapacak ve haberlerimizde yer vereceğiz.

EN GEÇ ŞUBAT’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Alınacak sözleşmeli personel için başvurular, büyük ihtimalle 2025 yılı başlarında alınacak ve başvurusu kabul edilen personel, en geç Şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

ALIMLAR KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Personel alımları, KPSS puanlarına göre yapılacak. Bu, adayların sınav sonuçlarıyla belirlenen sıralamaya göre yerleştirileceği anlamına geliyor. Başvuru şartları ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılar, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BAKAN KURUM MÜJDEYİ DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025'te Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.







