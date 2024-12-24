GARDİYAN ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ: İnfaz koruma memuru alımı bu yıl yapılacak mı, ne zaman?

KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından merkezi atama tercih süreci devam ederken, infaz koruma memuru alımı gündeme geldi. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde cezaevlerinde görev almak isteyen adaylar, gardiyan alımı takvimini ve KPSS taban puan durumunu yakından takip ediyor. Geçmiş yıllarda yapılan alımlarda, sözleşmeli infaz koruma memuru başvuruları e-Devlet üzerinden alınmış ve lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri dikkate alınmıştı. 2024 yılında yapılacak gardiyan alımları için takvim ve puan şartlarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Adalet Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyuruya odaklanmış durumda.

İNFAZ KORUMA MEMURU (GARDİYAN) ALIMI BU YIL YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

İnfaz koruma memuru alımı ve başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak resmi kurumlardan bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.





GARDİYAN ALIMI KPSS TABAN PUANI 2024 || İNFAZ KORUMA MEMURU ATAMA PUANI KAÇ OLMALI?

İnfaz koruma memurluğu alımlarında KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.





GARDİYAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz süreçte Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memuru alımı başvuru şartları şu şekildeydi:





a) Türk Vatandaşı olmak,





b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,





c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,





ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,





d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,





e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,





f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,





g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),



