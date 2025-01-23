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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

14:1023/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çevre ve iklim değişikliği bakanlığı
Çevre ve iklim değişikliği bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alım yerleştirme sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sayfasında ilan edildiği belirtildi.

EVRAK TESLİMİ 27 OCAK'TA BAŞLIYOR

Alınacak personelin işe yerleştirilmesiyle ilgili takvimin de Bakanlığın internet sitesinden duyurulduğunun aktarıldığı açıklamada, evrak tesliminin 27 Ocak'ta başlayacağı ve 31 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.

SONUÇLAR ÖSYM SONUÇ SAYFASINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak 527 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.



#çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#personel alımı
#ösym

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