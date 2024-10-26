Walmart tedarikini Anadolu’dan yapacak

Amerikan şirketleri olarak Türkiye'yi merkeze almak suretiyle bütün bu bölgedeki ticareti ve yatırımı geliştirebileceklerini anlatan Turnaoğlu, "Amerika da Türkiye'yi bu bölgede çok önemli bir iş ortağı olarak görüyor. Özellikle son yıllarda bu daha da arttı" diye konuştu.

Tankut Turnaoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticari hacminin 20 milyar dolarlardan yaklaşık 40 milyar dolarlara geldiğine dikkati çekerek, "Son 5 senede 2 katına çıktı. Hedefimiz 100 milyar dolar. Biz bu hedefin 2028-2029 yıllarında olacağını düşünüyoruz. Gelecek 5 sene içinde bunun gerçekleşme ihtimali çok çok yüksek" değerlendirmesinde bulundu. ABD şirketleri için Türkiye'nin bölgesel bir merkez olduğunun altını çizen Turnaoğlu, "Ayrıca Türkiye'ye gelen Amerikan şirketi sayısı da artıyor. Biz Türkiye'de 60 milyar dolarlık Amerikan şirketlerinin toplam yatırımını temsil ediyoruz. Son 5 senede üye sayımız yüzde 50 arttı. Türkiye'deki Amerikan şirketi sayısı 2 bine ulaştı" açıklamasını yaptı.