Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Yabancılar 970 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yabancılar 970 milyon dolarlık hisse senedi aldı

15:0025/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 269,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken 970 milyon dolarlık DİBS ve 8,4 milyon dolarlık ÖST varlığı sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 269,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Nisan haftasında net 269,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken 970 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Nisan itibarıyla 28 milyar 39,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Nisan haftasında 28 milyar 152,2 milyon dolara yükseldi.


Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 43,9 milyon dolardan 9 milyar 712,7 milyon dolara, ÖST stokları da 578,3 milyon dolardan 567,3 milyon dolara indi.





#18 Nisan 2025
#Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)
#haftalık menkul kıymet istatistikleri
#TCMB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri