Delegelere 2 milyon dolar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı'nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Emir Cömert şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kurultaydan 2-3 gün önce Erzurum delegelerinin Ankara’ya geldiğini anlatan Cömert, otelde Erzurum kurultay delegelerinden Yusuf Gögerkaya’nın kendisine “Özgür Özel'e destek verilmesi için il başkanı Serhat Can Eş'e para verilip verilmediğini” sorduğunu, bunu il başkanına sorması gerektiğini söylediğini kaydetti.





YÜKLÜ PARA ALDI BİZE 1000 DOLAR VERDİ

Daha sonra delegelerin il başkanının yanına gittiğini belirten Cömert, “Yusuf Gögerkaya'yı almaya gittim. Elinde takım elbise ve

bir ayakkabı poşeti vardı. ‘Bunlar ne?’ diye sordum, ‘Serhat Can Eş'in hediyesi’ dedi. Otele döndüğümde Erzurum kurultay delegelerinde aynı takım elbise ve ayakkabı poşetleri olduğunu gördüm. Kurultaydan 1 gün önce Gögerkaya'ya ‘Erzurum il başkanı gerçekten para almış mı?’ diye sordum, ‘Evet almış ama duyumumuz çok yüksek miktar. Bize verdiği ise 1000-1500 dolar. Ben bu parayı harcamam, saklarım, başıma bela olmasın’ dedi” şeklinde konuştu.





ÇEKYATIN ALTINA İSTİFLEMİŞ

Özgür Özel'in seçim ofisini yöneten eski Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Erdoğdu’nun yakın arkadaşı olduğu bilgisini de veren Cömert delegelere dağıtılan para miktarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı: “Ben Ankara'da bulunduğum zaman onun evinde kalırdım. Erdoğdu bir sohbet ortamında ‘Yanımda kalan Emir'in haberi yok. Benim evimde Emir'in yattığı çekyatın altında İstanbul'dan kurultay delegelerine dağıtılmak için gönderilen 2 milyon dolar para vardı’ demişti.”



