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Ekonomi

Yabancıya konut satışında yüzde 45'lik düşüş

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalarak 19 bin 275 oldu.

12:40 . 7/08/2023 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yabancılara satışın mütekabiliyet düzenlemesi sonrasında 2017’den sonra artış gösterdiğini ve aslında toplam konut satışları içindeki payının yüzde 2.6 seviyelerinde olduğunu ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde ülkemizde yabancıların konut alımı 2022 yılında yaklaşık 6.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Lakin sadece Dubai’de aynı dönemde 65 milyar dolar seviyesine ulaşıldı” dedi.


Birincilik Antalya’da

Özelmacıklı, “Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 bin 450 konut satışı ile Antalya aldı.


Antalya’yı sırasıyla 6 bin 89 konut satışı ile İstanbul ve bin 454 konut satışı ile Mersin izledi. Sıralamada Ankara’da aynı dönemde 580, Bursa’da 515, Yalova’da 507, İzmir’de 417, Muğla’da 329, Kocaeli’de 270 ve Aydın’da 250 konut satışı gerçekleşti. Sakarya, Trabzon ve Samsun ise bu sene henüz ilk on şehir arasında yer bulamadı” dedi.




#Yabancıya konut satışı
#Konut
#Antalya
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