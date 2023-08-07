Yabancıya konut satışında yüzde 45'lik düşüş

Yeni bir yerli otomobil olan RKS M5, TOGG'un ardından satışa çıkarıldı. Türkiye'nin önemli motor üreticilerinden RKS imzasını taşıyan modelin adı M5. Genel olarak RKS M5, Citroen Ami tarzı bir otomobildir. Küçük, kompakt ve şehir içi kullanıma çok uygundur. Araba, maksimum 50 km'ye kadar hıza sahip bir motorla donatılmıştır. Hem fiyatı hem de teknik özellikleri bakımından yerli otomobil heyecan uyandırdı. Peki RKS M5 nedir, teknik özellikleri neler, fiyatı ne kadar? RKS M5 elektrikli mi?