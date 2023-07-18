Yabancıya konutta 25 milyar dolarlık satış hedefi

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Geçen yıl uluslararası gayrimenkul yatırımcısına yaptığı satış ile Türkiye’de doğrudan ve dolaylı 10 milyar Dolar yatırım sağlayan sektörün STK’sı GİGDER, son dönemde kan kaybeden yabancıya Konut satışını masaya yatırma kararı aldı.
Düzenli olarak GİGDEKS’i açıklayarak yabancıya konut satışının istatistiksel nabzını tutan, her ay yönetim kurulu toplantıları ile stratejisini güçlendiren GİGDER, ‘vatandaşlık’ ve ‘oturum’ programlarını detaylıca analiz etmek için Sapanca’da 20-21 Temmuz’da çalıştay organize edecek.
2025’te en az 25 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı yatırım hedefleyen GİGDER’in çalıştayına markalı konut sektörü, finans sektörü, oda, kurum ve kurul temcilcileri de katılacak. Çalıştay da Türkiye’ye daha fazla nasıl doğrudan yatırımın gelir sorusuna cevap aranacak.