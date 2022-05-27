Yasalar kiracıyı koruyor

Son dönemde artan kira fiyatları, ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Kiracılar, ev sahiplerinin kiralarda yaptığı orantısız artışlar ve ani tahliye kararlarından oldukça şikayetçi. Peki, kiracıların hakları neler? Ev sahibi istediği oranda zam yapabilir mi? Kiracıya ihtarname çekip çıkarabilir mi? Kiracıyı rahatsız eden ev sahiplerine karşı yaptırımlar var mı?

SÖZLEŞME TARİHİ + 10 YIL

Avukat İmran İçer, tüm bu soruların cevaplarını Yeni Şafak’a anlattı:

- Kiracılar, kirasını sözleşmede yazılı tarihlerde eksiksiz olarak ödüyorsa, sözleşmede yazılı olan senelik artışı uyguluyorsa, sözleşmedeki diğer yükümlülükleri yerine getiriyorsa sözleşme bitiminden itibaren 10 sene dolmadan tahliye edilemez. Örneğin, sözleşme 01.01.2022 ila 01.01.2023 tarihleri arasında ise ve bu sayılan şartlara uyuluyorsa tahliye edemez. Ayrıca, yapılan sözleşme süresine ek olarak kiracı evinde yasal olarak 10 yıl daha kalabilir.

TÜFE ORANINDAN FAZLA ZAM OLMAZ

- Ev sahipleri, TÜİK tarafından 2022 Nisan ayı için açıklanan TÜFE oranı %34,46’dan daha fazla kira bedelini artıramaz.

- Ev sahibi, ancak kira sözleşmesinin imza tarihinden 5 sene sonra kira bedelinin yeniden belirlenmesini isteyebilir. Belirlenecek bu bedel piyasa rayiçlerine uygun olmalıdır. Kiracı, kiraya verenin piyasa rayiçlerine göre istediği kira bedelini kabul etmeyerek eski bedeli ödemeye devam edebilir.

- Ev sahiplerinin kiracıları korkutmak amacıyla gönderdiği ve içerisinde yasal taleplerin bulunmadığı ihtarnameler bir karar evrakı değildir. Bu ihtarname ile karşılaşan kiracılar korkmamalı ve hukuki destek almalı. Kiracılar bu ihtarnamelere karşı cevap hükmünde ihtarname gönderebilir.

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FOTOĞRAF 12 Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar tüketici dernekleri, CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı, bir yandan da mahkemenin yolunu tuttu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirdi. Bakan Muş, İstanbul'da da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirirken, \"Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır.\" dedi. Sabah gazetesinde yer alan haberde ev kiralarında artış ve fırsatçı ev sahiplerine karşı yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgilere yer verildi. TÜFE üzerinde artış ve kira parasında ek zam isteyen ev sahiplerine yönelik şikayetler tüketici hakem heyetlerini, sektör temsilcileri, ilgili kurumları harekete geçirdi. Kiracıya verilen yasal haklar uygulanmadığı durumlarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, taraflar arasında anlaşmazlıklarda mahkemeye dava başvurusu yapılabilir. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kirasını düzenli ödeyen, enflasyon oranında artıran kiracıların sözleşme sürecinden önce evden çıkarılmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirterek, \"Ev sahiplerinin bunun aksine talepleri olması durumunda kira miktarına göre il ve ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerine, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, Maliye, CİMER'e şikâyette bulunmalılar. Kira sözleşmesine ödeyecekleri bedeli, süreyi mutlaka yazmalılar.\" dedi. Ayrıca, 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor. Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşma, kiracının hakları da Borçlar Kanunu'na göre belirleniyor. Kanuna göre, Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Konut ya da işyeri kiralarında kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulanmazsa sözleşme aynen devam eder. Yenilenmeyen kontratlar aynı şekilde 1 yıl süreyle daha geçerli olur. Bu durumda mal sahibi, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Sektör temsilcileri, \"Çocuğum evlenir, kendim taşınacağım\" gerekçesiyle evin boşaltılmasını isteyen ev sahiplerinden noterden yazı istenmesi uyarısında bulunuyor. Kiracılar, bu koşulla çıkarıp 2 ay sonra kiraya veren ev sahiplerinden 1 yıllık kira kadar tazminat, taşınma masrafı alabilir. Borçlar Kanunu ne diyor?<br><br>Sözleşmede belirlenen koşulların (yıllık ortalama TÜFE oranı) üzerinde fahiş kira artışı yapılamaz. Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre; \"Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının TÜFE'deki 12i aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.\" Ev kirasında fahiş artışa düzenleme geliyor Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Artan fiyatlardan dolayı gelirini artırmak isteyen mülk sahipleri ise kiracısını çıkarmanın ve evini yüksek bedeller ile yeniden kiraya vermenin yollarını aramaya başladı. Türkiye genelinde yüzde 40'a varan oranlarda artan kiralar ve ev sahiplerinin "evden çık" baskısı Meclis gündemine de taşındı. Geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması talep ediliyor. Ev kiralarında fiyatları artıran fırsatçılara karşı atılacak adımlar belirlendi. Detaylar haberimizde. BiP'te paylaş

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EV SAHİPLERİ CEZA ALABİLİR

- Kiracılar, evi tahliye etmesi için ısrarlı tacizlerde bulunan, konuta zorla girmeye çalışan ev sahipleri hakkında, savcılığa şikayette bulunabilir.

- Ev sahibinin, kiracının huzur ve sükunu bozmak maksatlı ısrarlı davranışları TCK’nın 123. maddesi uyarınca “Huzur ve sükunu bozmak” suçunu oluşturur ve ev sahibi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalır.

- Bir kimsenin konutuna giren, girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Konuttan ayrılması için kiracısına tehdit ve hakaretlerde bulunan ev sahipleri için 6 aydan 2 yıla kadar hapis ya da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanma tehlikesi var.

Fahiş fiyat artışlarını bildirin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Kiracılarla alakalı kendilerinin de kabul etmediği bir süreçle karşı karşıya olduklarını aktaran Kurum, “Vatandaşlarımız her makta özgürler. Tüketici mahkemeleriyle birlikte bu süreci takip edip, kanunlar çerçevesinde bu haklarını aslında talep edebilirler. Ticaret Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız. Yani fahiş fiyat artışlarına ilişkin böyle bir durum söz konusuysa bakanlığımıza ve bakanlıklarımıza bildirsinler. Bu çerçevede gerekli her türlü tedbiri almak durumundayız durumundayız ve gelen talepler doğrultusunda da her türlü incelemeyi emin olun ki bakanlıklarımız yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler” diye konuştu. Vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayan Kurum, “Biz fahiş kira artışlarına hiçbir zaman müsaade etmedik, etmek durumunda da değiliz” dedi.

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