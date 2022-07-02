Ekonomi Yedi ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek
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Yedi ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek

Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın'daki 10 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
Yedi ildeki 10 taşınmaz özelleştirilecek
Foto/arşiv

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın'daki 10 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale gerçekleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler gerçekleştirmek suretiyle "pazarlık" usulüyle yapılacak, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere son teklif verme tarihi Malatya, Nevşehir ve Şanlıurfa illerindeki taşınmazlar için 9 Ağustos, Kırklareli, Erzincan ve Kütahya'dakiler için 10 Ağustos ve Aydın'dakiler için 11 Ağustos olarak belirlendi.

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