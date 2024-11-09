Yediemindeki 15 bin araç satılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen yeni düzenlemeye göre, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçlar satışa çıkarılacak.





EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Yasa ile trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü değişiyor. Bu çerçevede, araçların satış usulü kolaylaştırılacak. Ekonomiye kazandırılması sağlanacak ve mal sahiplerinin zarar etmesinin önüne geçilecek.





SATILAMAZ İFADESİNE DÜZENLEMEYLE SON

Eski düzenlemede, yediemin otoparklarında bekleyen araçların sicilinde yer alan 'satılamaz', 'devredilemez', 'haciz ve ihtiyati haciz' ile 'rehin gibi şerhler' sebebiyle satış işlemleri kısa sürede tamamlanamıyordu. Yeni düzenleme ile bu ifadeler yasadan çıkarıldı. Ülke genelinde yediemin otoparklarında en az 15 bin aracın beklediği, yeni yasa ile bu araçların kısa sürede satılması ve mal sahiplerinin beklemeden kaynaklı zararının ortadan kalkacağı ifade edildi. Araçların satışı, açık artırma suretiyle yapılacak. E-satışlarda bir defaya mahsus 10 dakika olan uzama süresi, her yeni tekliften itibaren yeniden başlamak üzere 3'er dakikalık sürelerle 1 saate kadar uzatılacak. Teklifler arasındaki farkın asgari tutarı da bu çerçevede yeniden düzenlenecek.





BORÇTAN ARİ OLACAK

Ayrıca, işlem yapılacak aracın tanıtımına yarayan şasi veya motor seri numaralarının bulunmaması durumunda bu eksiklikler satış işlemini gerçekleştirecek kurum tarafından tamamlanarak araç satışa hazır hâle getirilecek. Satış konusu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olacak, aracın mülkiyeti satın alan kişiye bütün borç ve yüklerinden ari olarak geçecek.





HAK SAHİBİNE 5 YIL SÜRE

Araçların satışlarının kolaylaştırılması ile hem bu araçların ekonomik değerlerini yitirmesinin hem de hak sahiplerinin daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye göre satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat hâlinde nemalarıyla birlikte bu satıştan elde edilen para hak sahiplerine ödenecek. Beş sene içinde herhangi bir müracaatın olmaması hâlinde söz konusu bedeller hazineye irat kaydedilecek.











