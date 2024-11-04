Sürüş asistanı kaza yaptırıyor

Otomotiv sektöründe son dönemdeki teknolojik gelişmelerin faydası olduğu kadar zararı da oluyor. Sürüş asistanları olarak nitelendirilen yardımcı güvenlik teknolojileri İstanbul gibi kalabalık şehirlerde destek yerine kimi zaman zarara sebep oluyor. Maddi hasarlı küçük çaplı kazaların son dönemde sıklıkla yaşandığı sürüş asistanlarını çoğu sürücü kapatma seçeneği bulunuyorsa kapatıyor.





ACİL FRENLEME SİSTEMİ KÜÇÜK KAZALARIN SEBEBİ

Geçtiğimiz temmuzda Türkiye’de de yürürlüğe giren GSR2 (Genel Güvenlik Standardı) ile baştan aşağı teknolojiyle donatılan otomobillerdeki sürüş asistanları destek olduğu kadar kazaya da sebebiyet veriyor. Bunların başında ise tehlike anında acil frenleme sistemi geliyor. Otomobile yerleştirilen kamera sayesinde ve yazılımla tehlikeyi sezdiği anda ani frenleme yapan acil fren destek sistemi kontrolü ele geçiriyor. Sürücünün zamanlama olarak saniye dahi geç kalsa devreye giren sistemde gaz pedalı ve fren işlevini kaybederken, İstanbul gibi sıkışık trafiklerde arkadan gelen aracın çarpmasıyla sonuçlanıyor.





ŞERİT İÇİNDE TUTMAK İÇİN DİREKSİYONU ZORLUYOR

Küçük çaplı kazalara sebebiyet veren bir diğer sistem ise şerit içinde tutma asistanı. Uzun süreli yolculuklarda otoban gibi geniş ve düzenli yollarda yüksek işlevi olan sistem şehir içinde ise sürücüyü şaşırtıyor. Düzensiz yollarda ve çizginin karıştığı noktalarda amacından sapan sistem, ani manevra ihtiyacında ise sürücüyle karşı karşıya kalıyor. Sistem çizgi içinde tutmak için çabalarken, refleks gösteren sürücüye karşı direksiyonu zorlayarak aracın ekseninden kaymasına ve sağa sola hareket etmesine neden oluyor. Bu durum yan şeritte ve arkadan gelen sürücüyü zor durumda bırakırken, araç sürtmesi gibi sonuçlara neden oluyor.





OTOMOBİLDEKİ TABELA İKAZ SESİ KONSANTRASYON BOZUYOR

Tüm bunların yanında tabela ikaz sistemi de sürücünün konsantrasyonunu bozan etkenlerin başında geliyor. Yola odaklanan sürücünün düzensiz trafik tabelalarına karşı harekete geçirdiği rahatsız edici ikaz sesleri seyrin güvenliğini tehdit ediyor. Öte yandan dokunmatik ekran gibi sürücüyü zorlayıcı etkenler de kazaya sebebiyet veren unsurlar arasında gösteriliyor. Bazı 0otomobiller sürüş asistanlarının kapatılmasına izin verirken, bazılarında ise kapatma seçeneği bulunmuyor. Türk tüketicisi ise çoğunlukla ilk araca bindiği zaman her defasında aktif hale gelen bu güvenlik sistemlerini pasif hale getirmeyi tercih ediyor.





İlker Halit Bolkan

ADAS, TRAFİK ALTYAPISI BULUNAN YERDE ÇALIŞIR

Sürüş asistanları olan otomobillerin satışının her geçen gün arttığını belirten Otomotiv Uzmanı İlker Halit Bolkan, “Trafik kurallarına uyulan ülkelerin trafik şartlarında son derece yararlı olan ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) sistemlerinin bazıları Türkiye’de trafik kurallarına uymama oranı yüksek şehirlerde can sıkıcı olabiliyor. Özellikle kavşaklarda geçiş hakkına sahip aracın önüne atlayan bir araç yüzünden otomatik fren sistemi devreye girince arkadan gelen sürücü böyle bir tepki beklemediği ve takip mesafesi yeterli olmadığı için kaza meydana gelebiliyor. Akıllı sistemlerin doğru çalışmasının yanında kurallara azami uyulması ve trafik altyapısının eksiksiz olması gerekiyor” açıklamasını yaptı.



