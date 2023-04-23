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Ekonomi

Yeni Altay tankı bugün TSK'ya teslim edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, 23 Nisan’da Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

11:28 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki adet Yeni ALTAY Tankı, Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

İki adet Yeni ALTAY Tankı, Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

ALTAY tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. TSK’nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank “Yeni ALTAY” adıyla yeniden tanımlandı.

"Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlandı"

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY’ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.

Yeni ALTAY’da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.

Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200’den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.

3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK’daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.



Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri sınavına hazır
Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri sınavına hazır

BMC Savunma, yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankını 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeye hazırlanıyor. Yeni Altay tankına kazandırılan yeni yetenekler arasında aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, deriştirilen güç grubu (Kore), yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor. Yeni Altay tankına ilişkin Nisan-Aralık 2022 döneminde Kore güç grubu Altay tankına entegre edilerek sürüş testleri başarıyla tamamlandı. Nisan ayında 2 Yeni Altay tankı, Kore güç grubuyla banttan indirilecek. Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılacak testlerinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılında Kore güç grubuyla Yeni Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yerli motorla Altay tankının seri üretiminin devam etmesi planlanıyor.



#Altay tankı
#TSK
#23 nisan
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