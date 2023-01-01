Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının yüzde 30’unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulacak ve kamu bankasına ödenek aktarılacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar ile henüz başlamamış veya devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilecek.