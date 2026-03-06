Yeni otomobillerin yüzde 80'i kaskolu

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, kasko sigortalılığının yalnızca genel oran üzerinden okunmasının yanıltıcı olabileceğini söyledi. Genel oran yüzde 26 olmakla birlikte, araç parkının yaş dağılımını dikkate almadan yapılacak yorumların eksik kalacağını belirten Obalı, şunları kaydetti: "Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir. Bu da sigorta bilincinin özellikle yüksek değerli ve yeni araç segmentinde güçlü şekilde yerleştiğini ortaya koymaktadır. Kasko sigortalılığını değerlendirirken toplam oranla birlikte mutlaka yaş kırılımına da bakılması gerekir."