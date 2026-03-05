Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kiralamada güvence raporu dönemi

Kiralamada güvence raporu dönemi

Merve Safa Akıntürk
04:005/03/2026, الخميس
G: 5/03/2026, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ebru Öz
Ebru Öz

Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasında kronikleşen depozito sorununa yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Ev sahibinin kiracıya evini teslim ederken oturduğu süre zarfında oluşabilecek herhangi bir zarara karşı teminat için istediği ancak daha sonra çeşitli bahanelerle vermediği depozito, Gayrimenkul Teknik Durum Tespit Raporu ile garanti altına alınıyor. Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, 81 ilde konutların nem durumunu ölçtüklerini, elektrik ve kalorifer tesisatını, fayanslarını ve güvenlik sistemini kontrol ettiklerini söyledi.

ABD VE AB'DEN SONRA UYGULAMA TÜRKİYE'DE

ABD ve Avrupa’da faal olan uygulamayı Türkiye’de de hayata geçirdiklerini belirten Öz, “Teknik kontrolde sözleşmeye tüm fotoğraf ve tespitler ekleniyor. Rapor kira sonlandığında evde zarar olup olmadığını ortaya koyuyor. Şu ana kadar 1.000'i aşkın rapor düzenledik. Kontroller 10 bin liraya sağlanıyor” dedi.



#Depozito
#Toplum
#ekonomi
#kira
#kiracı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?