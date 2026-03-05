Kiralamada güvence raporu dönemi

Ev sahibinin kiracıya evini teslim ederken oturduğu süre zarfında oluşabilecek herhangi bir zarara karşı teminat için istediği ancak daha sonra çeşitli bahanelerle vermediği depozito, Gayrimenkul Teknik Durum Tespit Raporu ile garanti altına alınıyor. Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, 81 ilde konutların nem durumunu ölçtüklerini, elektrik ve kalorifer tesisatını, fayanslarını ve güvenlik sistemini kontrol ettiklerini söyledi.

ABD ve Avrupa’da faal olan uygulamayı Türkiye’de de hayata geçirdiklerini belirten Öz, “Teknik kontrolde sözleşmeye tüm fotoğraf ve tespitler ekleniyor. Rapor kira sonlandığında evde zarar olup olmadığını ortaya koyuyor. Şu ana kadar 1.000'i aşkın rapor düzenledik. Kontroller 10 bin liraya sağlanıyor” dedi.