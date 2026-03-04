Enflasyon şubatta gıdayla yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96, üretici fiyatları ise yüzde 2,43 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 oldu. Ocak’ta yüzde 30, 65 olan yıllık enflasyon geçen ay yüzde 31,53’e yükseldi. Böylece Haziran 2024'ten bu yana TÜFE'deki düşüş seyri ikinci kez kesintiye uğradı. Yaklaşık bir puanlık artış enflasyondaki düşüş seyrinin tersine döndüğünü gösterdi.





YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 36,44

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubu geçen ay yüzde 6,89 arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun yıllık artışı ise yüzde 36,44’e yükseldi. 2,96’lık aylık enflasyonun 1,71 puanının gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklanması dikkat çekti. Ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. Ulaştırmanın aylık enflasyona etkisi 0,43 ve konutun ise 0,27 puan oldu.





KİRA ARTIŞ ORANI %33,39

TÜFE'de ana harcama gruplarında, şubatta en yüksek artış yıllık bazda yüzde 55,78 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 6,79 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde (domates, biber, salatalık, kabak gibi) gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak belirlendi. Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.





ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yıllık enflasyonun baz etkisiyle sınırlı ve geçici artış göstermesi, mevsim koşulları kaynaklı bir gelişme olup, dezenflasyon programımızın ana istikametini değiştiren nitelikte değildir. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Son dönemde bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerin geçici nitelikteki etkilerini sınırlamaya yönelik çalışmalarımıza da ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içinde devam edeceğiz” dedi.





GIDADAKİ ARTIŞLARI GELECEK AYLARDA TELAFİ EDERİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, gelecek dönemdeki hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini söyledi. Şubatta aylık enflasyonun yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artmasının, yıllık enflasyonda geçici yükselişe neden olduğuna işaret etti. Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 16,6'ya gerilediğine dikkati çekerek, katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonunun ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indiğini bildirdi. Şimşek, "Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



