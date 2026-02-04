Enflasyon yıla yüksek başladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında hız kazanarak yüzde 4,84 ile beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta yüzde 30,89 olan yıllık enflasyon ise ocakta yüzde 30,65'e geriledi. Böylece, TÜFE yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine indi. Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da netleşti. Şubatta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 düzeyinde belirlendi.





SAĞLIKTA YÜKSELİŞ GİYİMDE DÜŞÜŞ

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 4,66 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun yüzde 14,85 ile sağlık olduğu görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 ve konutta yüzde 4,43 artış olarak kayıtlara geçti. İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 0,88 ve konutta yüzde 0,51 artış şeklinde hesaplandı.





EĞİTİM HARCAMALARI YÜZDE 64,7 İLE ZİRVEDE

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun yüzde 7,07 ile giyim ve ayakkabı olduğu gözlendi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 64,7 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69, ulaştırmada yüzde 29,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak meydana geldi. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.





MEVSİM KOŞULLARI VE ÜCRET ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayında ücret ve fiyat güncellemelerinin yanı sıra olumsuz mevsim koşullarının enflasyon üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti. Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri ön plana çıkarken, özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatlarının gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynadığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır."





ARZ YÖNLÜ ADIMLAR KARARLILIKLA SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır aralıksız devam ettiğine dikkat çekti. Temel mal enflasyonunun yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdüğünün altını çizen Şimşek, "Yıllık kira enflasyonu ise 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



