İş dünyasının enflasyon algısı değişmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel kesimin enflasyon beklentisinde düzelme beklediklerini söyledi. 2025 sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 30,89’a gerilediğini belirten Yılmaz, reel kesimin bir yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisinin hala yüzde 34,8 olduğuna dikkat çekti. İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelen Yılmaz, sorularımızı da yanıtladı. Beklentilerin sonuca etki ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Beklentiler önemli. Beklentisi olan üç kesim var. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkları. Piyasa katılımcılarında bir yıl sonrası enflasyonu yüzde 23,4’e kadar indi. Piyasa katılımcılarının beklentisi bizim hedeflerimize yakınsamış durumda. Çok uzağında değil, tabiki bunun daha da düşmesini bekliyoruz. Piyasa katılımcıları dana çok somut analizler yapan ve finans piyasalarını takip eden bir kesim. Bu kesimin beklentisi çok daha olumlu” dedi.

ŞU ANDA ENFLASYON %30,9 REEL KESİMİN 12 AY SONRASI BEKLENTİSİ %34,8

Tarım, sanayi, inşaat ve hizmet gibi alanlarda mal ve hizmet üreten sektörlerden oluşan reel kesim 12 ay sonraki enflasyon beklentisinin enflasyonu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Reel sektörde yüzde 34,8’e kadar geriledi ama hala yüksek. Gerçekleşen enflasyon 30,9’a düşmüş durumda. Bir yıl sonrası için reel sektör yüzde 34,8 enflasyon bekliyor. Bunun daha aşağı inmesi lazım. Çünkü beklentiler sonuca tesir ediyor. Beklentilerdeki iyileşme enflasyonun ne kadar olacağını da etkiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem özellikle beklentiler kanalıyla bir iyileşme sağlanması yüzde 20’nin altına inme hedefine büyük bir destek olacaktır. Özellikle daha iyi bir iletişimle ve daha çok etkileşimle reel sektörün beklentisi piyasa katılımcılarının beklentisine biraz yakınsarsa bu enflasyonla mücadelemize büyük bir güç verecektir.”

BU ALGININ DEĞİŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Enflasyonla ilgili iletişimin daha iyi olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, beklentilerin iyileşmesinin reel sektörün kararlarına yansıyacağını, bunun da enflasyonu olumlu etkileyeceğini aktardı. Bu yönde çok yönlü bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, tüm düşüncelere saygı duyduklarını ancak bazı eleştirilerin sistematik olduğunu, karamsar ve kötümser olmak yerine iyimserliğin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Ülkelerin ekonomilerine ilişkin devletlerarası politikaların da burada devreye girdiğini düşünüyorum. Ülkelerin ekonomilerine ilişkin karamsarlık oluşturma, gölge düşürmeye dönük birtakım sistematik çabaların olduğunu da biliyoruz. Ekonomiler üzerinde oluşturulan algılar ve bunun üzerinden ülkeleri etkileme çabası aynı zamanda uluslararası bir boyut da taşıyor. Bütün bu boyutlarıyla bu beklentiler meselesine bakmalıyız, ama işin özü şu: Enflasyon düşmeye devam ettikçe bu beklentiler de iyileşecek. Önemli olan bunu çok daha pekiştirmemiz, güçlendirmemiz bu süreçte" diye konuştu.

CARİ AÇIK KONTROL ALTINDA

2025'te temel makroekonomik göstergelerde öngörü ve hedeflerin önemli oranda gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Orta Vadeli Program'ımızın (OVP) temel hedeflerine, öngörülerine ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz. Türkiye'nin milli geliri 2025'te 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. Kişi başına düşen gelirimiz de 17 bin doların üstünde. OVP rakamı 17 bin 748 dolar” diye konuştu. Cari açığın düşürmesinin OVP açısından en önemli başarılardan biri olduğunu kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye bunu başardı. Son dönemde ciddi anlamda bir cari açık düşüşü oldu ve bu yıl yüzde 1,4 civarında cari açık bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda benzer seviyelerde, yüzde 1'e doğru inen bir beklentimiz var. Bu son derece önemli. Bütçe açığında 2025'i yüzde 3 seviyesinde kapatmış olacağız.”

DÜŞÜK ORANLARDA KREDİ SAĞLAYACAĞIZ

Genel politika dışında çeşitli kesimlere ve sektörlere dönük olarak seçici finansal enstrümanlarının bulunduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz, “2026 için şunu söyleyebilirim: Bir taraftan bu enflasyondaki, faizlerdeki düşüş genel finansal maliyeti aşağıya çekecek. Diğer taraftan selektif bazda uyguladığımız programlarla da çok daha düşük oranlarda finans kullanma imkanı çeşitli kesimler için sağlanmış olacak. Bunlar arasında ihracatçılar çok önemli” dedi. Yılmaz, ihracatçılara, KOBİ'lere, esnafa, tarım sektörüne, çiftçiye, yatırımcılara, yüksek teknolojili yatırımlara, emek yoğun sektörlere sunulan desteklere ilişkin örnekler paylaştı.

Gıda arzını artıracak hazırlıklarımız var

Yapısal reformlar konusundaki sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis onayı gerektirmeyen düzenlemelerin hızla yapılabildiğini, kanun gerektiren konularda meclisten yetkinin alındığını söyledi. Yakın zamanda Meclis'te hayata geçirilen düzenlemelerden bahseden Yılmaz, “2026 reformlara daha fazla yoğunlaşacağımız bir yıl olacak. Güçlü bir program (Türkiye Yüzyılı Reform Programı) hazırladık” ifadesini kullandı. Yılmaz, gıda arzına ilişkin bir soruya karşılık, gıda fiyatlarının ve arzının özellikle dar gelirliler için çok önemli olduğunu, bu grubun harcamasında gıdanın payının nispeten daha yüksek olduğunu belirtti. Gıda fiyatlarının sosyal adalet açısından da etkisinin bulunduğunu dile getiren Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde de sulama yatırımlarının artmasından tutun, soğuk zincirin geliştirilmesine, jeotermal seracılığın desteklenmesine varıncaya kadar birçok başlıkta gıda konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

2026 HEDEFLERİ

* Büyüme: Yüzde 3,8

* Milli gelir: 1,7 trilyon dolar

* Kişi başı gelir:19 bin dolar

* İhracat: 410 milyar dolar

* Turizm geliri: 68 milyar dolar

* Cari açık/Milli gelir: Yüzde 1,3

* Ek istihdam: 700 bin kişi

* İşsizlik: Yüzde 8,4

* Enflasyon: Yüzde 20’lerin altı







