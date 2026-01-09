Yeni Şafak
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: 'Erişilebilir ve ulaşılabilir sigortacılık için çalışıyoruz'

13:499/01/2026, Cuma
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortayı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çakmak, bu kapsamda bireysel kasko ve sağlık sigortalarında 2026 yılının ilk aylarında fiyat artışına gidilmeyeceğini, söz konusu ürünlerin 2025 yılı fiyatlarıyla sunulmaya devam edileceğini açıkladı.

Sigortalılarına değer katan çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak;
“Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak sigortayı herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda; bireysel kasko ve sağlık sigortalarında 2026 yılı ilk aylarında fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatları ile ilerleme kararı aldık. Ayrıca düzenlediğimiz BES kampanyası ile bireysel kasko, konut ve sağlık ürünlerimizde peşin fiyatına 12 taksit ve ek yüzde 10 indirim avantajlarımızla da sigorta ürünlerinin ulaşılabilir olması yönünde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

#Türkiye Sigorta
#Türkiye Hayat Emeklilik
#Taha Çakmak
