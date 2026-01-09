Bakan Işıkhan: Sosyal Güvenlik bütçemizi güçlendirmek adına çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemenin emekliler için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, açıklamasında Gazi Meclis’e teşekkür ederek, emeklilerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sosyal Güvenlik bütçesinin daha da güçlendirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Işıkhan, önümüzdeki süreçte vatandaşların sosyal haklarının genişletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Düzenlemenin emekliler ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, emeklilerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.







