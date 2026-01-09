Emlak danışmanlarından vatandaşlara uyarı: E devlet zorunluluğu geliyor

Kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak.Vatandaşlar, gayrimenkul satışı için emlak danışmanlarına e-Devlet üzerinden yetki verecek.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, EİDS'nin, gayrimenkullerin satış sürecinde yaşanan sıkıntıları engellediğini ve temiz ilan sürecini başlattığını söyledi.
Tüm gayrimenkuller sistemin içerisine dahil ediliyor
"Çoklu ilan verebilme yetkisi kaldırılmalı"
Sistemde bazı küçük değişiklikler yapılması ve çoklu ilan verebilme yetkisinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Akçam, şöyle devam etti:
"Sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışsınlar"
Akçam, sistemle ilanların daha şeffaf noktaya geleceğine ve onaylı olacağına dikkati çekerek, uygulamanın, sektöre kurumsallık yönünde ciddi avantaj sağlayacağını söyledi.
Gayrimenkulünü satışa çıkaracak vatandaşlara uyarılarda da bulunan Akçam, şunları kaydetti: