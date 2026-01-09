Emlak danışmanlarından vatandaşlara uyarı: E devlet zorunluluğu geliyor

"Bakanlık yetkililerimizden bunun kaldırılmasını istiyoruz. Çoklu ilan yetkisi kaldırılmalı ki vatandaş bir emlak danışmanıyla çalışıp orada satışı sonuçlandırsın. Ayrıca gayrimenkul sahibiyle aramızda yetkilendirme sözleşmesi yapma zorunluluğumuz var. Bu yetkilendirme sözleşmesi onayı da bu portalın içerisine dahil edilmeli. e-Devlet'e giremeyen yaşlılarımız var, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın burada mülkleri bulunuyor. Bunlara yönelik de çözüm bulunmalı. En azından telefonla da sisteme girip onay verilebilmeli. 'Web Tapu' uygulamasındaki onay gibi bunun benzeri de telefonla yapılabilir."