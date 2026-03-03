Yeni Şafak
Seda Ekinci
10:013/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, pek çok ürün ve hizmetin fiyatına doğrudan etki eden 2026 Şubat ayı enflasyon oranını yüzde 2,96 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay sonunda açıklanan enflasyon verileri bu kez 2026 Şubat ayı için açıklandı.

2026 Şubat ayı enflasyon rakamları
Şubat ayı enflasyon verileri ve tüm detaylar şöyle;

TÜİK, 2026 Şubat ayı enflasyon oranını yüzde 2,96 olarak açıkladı.

TÜFE Şubat'ta yıllık yüzde 31,53 arttı.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,39 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,39 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl belirleniyor?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.


