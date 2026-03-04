Savunma Fonu'na 19,2 milyar lira

Bedelli askerliğin 420 bin liraya yükselmesiyle, bu kalemden sağlanacak 19,2 milyar lira ilave gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. Kamu kurumlarının atıl taşınmazlarının özelleştirilmesiyle 35 ila 45 milyar lira arasında kaynak oluşturulacak. Kripto varlık işlemlerinden on binde 3 oranında işlem vergisinden de yıllık 4,2 milyar lira gelir elde edilecek.

KRİPTODAN İLAVE GELİR

TBMM'ye sunulan 19 maddelik yeni mali torba teklifiyle kripto varlık işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi getirilecek. Bu düzenlemeyle yıllık 4,2 milyar lira gelir sağlayacak. Ayrıca kripto varlıklardan elde edilen gelirler ilk kez açık biçimde gelir vergisi kapsamına alınacak. Platformlar üzerinden yapılan işlemlerde stopaj uygulanacak, platform dışı işlemler ise beyan yoluyla vergilendirilecek. Yabancılara konut satışında sağlanan tam istisna kısmi istisnaya dönüştürülecek. Bu değişiklikle 4,3 milyar lira tutarında KDV iadesi sağlanacak. Kıymetli taşların yeniden ÖTV kapsamına alınmasıyla yıllık 1,9 milyar lira gelir hedefleniyor.

BOTAŞ DÜZENLEMESİ: 310 MİLYAR LİRALIK MAHSUP

Teklifle; BOTAŞ'ın sübvansiyon kaynaklı görevlendirme alacakları kapsamında oluşan KDV borçlarının mahsup edilmesi öngörülüyor. Etki analizine göre yürürlük tarihinde 310 milyar liralık mahsup işlemi gerçekleşecek; ayrıca 2026'da yaklaşık 35 milyar lira gecikme zammı maliyetinin önüne geçilmesi hedefleniyor .Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazları Özelleştirme İdaresi tarafından satılabilecek. Kamu kurumlarının atıl taşınmazlarının özelleştirilmesiyle 35 ila 45 milyar lira arasında kaynak oluşturulması amaçlanıyor.





İŞSİZLİK FONU 151 MİLYAR FAZLA VERECEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yapılan konut ve işyerlerinde borcun peşin kapatılması halinde ilk konutlarda yüzde 74, ilk iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Tüm hak sahiplerinin peşin ödeme yapması halinde 152 milyar lira tahsilat öngörülüyor. İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısının artırılması veya indirilmesi hususunda da Cumhurbaşkanına yetki verildi. Etki analizine göre, İşsizlik Sigortası Fonu 2024 yılında 162 milyar lira, 2025 yılında ise 269,5 milyar lira gelir fazlası verdi. 2025 yıl sonu itibarıyla gelir fazlası dahil fon varlığı yaklaşık 628,5 milyar lira olarak hesaplandı. 2026 yılında fonun 151 milyar lira fazla vermesi öngörülüyor.



