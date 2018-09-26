Ekonomi Yıllık 100 liraya kiralık devlet arazisi
EMLAK

Hazine arazilerinin kira değeri belli oldu

Yıllık 100 liraya kiralık devlet arazisi

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Hazine arazilerinin vatandaşa kiralanmasına yönelik düzenlemede kritik detay belli oldu. Uygulama kapsamında yerli üretim için 41,7 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek, değeri 100 bin lira olan bir tarla için yıllık istenen kira değeri ise 100 lira olacak.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

41 milyon metrekare

Konuyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üç projeyleTürkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak" dedi.

100 bin liralık araziye 100 lira kira

Düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylığın Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesi olduğuna dikkat çeken Kurum, ''Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz" diye konuştu.

Taşınmaz tespiti yapılacak

3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak taşınmaz tespit çalışmaları yürüteceğine de değinen Bakan Kurum, üçer aylık periyotlarla yeni alanlar da belirleyerek vatandaşlara sunulacağını söyledi.

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