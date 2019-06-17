Konut almak isteyenlere kolaylık

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sunuyor.

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ile gelecek dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşların mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak ve kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek.

Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecek.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan TÜFE Endeksi dikkate alınacak.

Kredi kullandırım işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacak. Bu kapsamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisinde faiz oranını, en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına bankaca belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanacak.

Bu faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek 6 veya 12 aylık periyotlarda, enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı güncellemesi yapılırken, içinde bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacak.

Bu çerçevede bankaca Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlendi.

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FOTOĞRAF 6 Avcılığa meraklı, evli ve 2 çocuk babası Hasan Tüfekçi, satın almak istediği bıçağı, fiyatını fazla bulunca kendisi üretmek için kolları sıvadı. İnternetten gerekli aletleri satın alıp evinin bahçesine küçük bir atölye kuran Tüfekçi, bıçağı yaptı. Ürünün beğenilmesi üzerine yenilerini yapan ve ilginin artmasıyla 18 yıldır çalıştığı fabrikadaki işini bırakan Hasan Tüfekçi, sadece atölye çalışmalarına yoğunlaştı. Çeşitli bıçak türlerinin yanı sıra kılıç da yapan Tüfekçi, ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına 100 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı. 'BU İŞ SABIR İŞİ': Hasan Tüfekçi, yaptığı işin sabır gerektirdiğini belirterek, İlk bıçağımı yaptım. Sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Beğeniler, olumlu yorumlar geldi. Bu işte kendimi geliştirme kararı aldım. Avcı bıçakları, ekmek bıçakları, kılıçlar ve çakılar yaptım. Bu ürünleri de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden insanlar beni takip etmeye başladı... Gün geçtikte siparişler almaya başladım. Bugün, Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyorum. Bu işleri yapmak kolay değil. Bu iş, sabır işi. Sevdiğim için tezgah başında uzun saatler geçiriyorum. Hedefim, kendimi Türkiye'ye daha çok duyurabilmek. İnsanlara yaptığım ürünleri ulaştırabilmek dedi. Fiyatını fazla bulduğu bıçağı kendi üretti, satışına başladı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Hasan Tüfekçi (44), ilgisini çektiği bıçağı, fiyatını yüksek bulunca kendisi üretti. Süs eşyası kılıç yapımına da başlayan Tüfekçi, ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

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FOTOĞRAF 18 Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatların karışması ile yapılan nohut dürüme çevre kentler ve yurt dışından da talep geliyor. Yaz dönemlerinde memleketlerine dönen gurbetçiler yedikleri nohut dürümünü yaşadıkları ülkeye de götürüyor. Kentteki bir işletmeci, özellikle gurbetçilerin ve çevre illerden gelen vatandaşların istekleri doğrultusunda pişmiş nohudu özel yöntemlerle soğutarak istenilen yere ulaştırılmasını sağlıyor. 'TURİSTLERİN YÜZDE 50'Sİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜYOR': Kentteki en tanınmış dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz... İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor... Son yıllarda başta gurbetçi müşterilerimiz olmak üzere gidecekleri yere nohut götürmek isteyenler çoğaldı. Biz de bunun için isteğe bağlı acılı ya da sade nohudu önce doğal ortamında sonra buzdolabında soğutarak götürüleceği yer için hazırlıyoruz... Kente gelen yerli turistlerin yüzde 50'si buraya uğruyor ve yanlarında nohut götürüyorlar. Yurt dışına veya il dışına götürülecek siparişlerimizden ekstra para talep etmeden soğutma işlemi yaparak paketliyoruz diye konuştu. 'HEM BESLEYİCİ HEM UCUZ': Sivas'tan gezi için Gaziantep'e gelen Hasan Yıldırım, Biz 10 yıl burada kaldık. Daha önce memlekete götürmüştüm. Şimdi ne zaman Gaziantep'e gelsem çevremdekiler hep nohut istiyor. Ben de burada paket yaptırarak yanımda götürüyorum. Bu lezzeti başka bir yerde bulamıyoruz. Müthiş derecede besleyici bir şey hem çok sağlıklı hem çok ucuz diye konuştu. Gaziantep'e Tekirdağ'dan turistik gezi için geldiğini ve nohut dürümünü sosyal medya yorumlarından yola çıkarak denediğini ifade eden Fatih Şeker ise, İlk kez nohut dürümü yedim çok güzel buldum. Burayı sosyal medyadan gördük. Denedik ve gerçekten söylenilen övgüleri hak ettiğini gördüm dedi. 'ALMANYA'DAN İSTEYEN OLUYOR': Almanya'da yaşayan Bedriye Polat ise Gaziantep'e her geldiklerinde muhakkak nohut dürümü yediklerini belirterek, Çok seviyoruz. Çok muazzam bir tadı var. Almanya'da böyle bir tat yok. Memlekete gelirken akrabalarımız bizden nohut istiyor. Biz de buradan alıp götürüyoruz şeklinde konuştu. 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor 'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümüne çevre illerin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep var.

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