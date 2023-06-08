ÖSYM, 2022 ve 2022 EKPSS branş bazında sıralamaların güncellendiğini açıkladı. Branş sıralamaları adayların erişimine açıldı. ÖSYM 'nin AİS üzerinden gerekli sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor.

EKPSS Branş Bazında Sıralama nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2022-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecektir."

Branş bazında sıralama nedir?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

EKPSS sınavı nedir?

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.