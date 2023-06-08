|
Özgün

EKPSS branş bazında sıralamaya nasıl bakılır?

Başvuruları 27 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında alınan EKPSS sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapıldı. ÖSYM, 2022-EKPSS katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellendiği belirtildi. Branş bazında sıralamaları AİS üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilmekte. İşte EKPSS branş bazında sıralamaya ilişkin haberin detayları.

15:21 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM EKPSS branş sıralaması nasıl bakılır?

ÖSYM EKPSS branş sıralaması nasıl bakılır?

ÖSYM, 2022 ve 2022 EKPSS branş bazında sıralamaların güncellendiğini açıkladı. Branş sıralamaları adayların erişimine açıldı.
'nin AİS üzerinden gerekli sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor.

EKPSS Branş Bazında Sıralama nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2022-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecektir."

Branş bazında sıralama nedir?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

EKPSS sınavı nedir?

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#ekpss
#Branş bazında sıralama
#ösym
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hacamattan sonra ne yenir, ne yenmez?