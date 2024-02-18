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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı: İşte 2024 EKYS sonuç açıklanma tarihi

2024-MEB-EKYS sınavı 18 Şubat 2024 tarihinde ÖSYM tarafından başarıyla tamamlandı. Sınav 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erdi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlendi. Peki EKYS soru kitapçığı ve PDF cevap anahtarı ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:55 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 13:57 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı mı?
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev aldı.Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

EKYS soru kitapçığı ve PDF cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

MEB EKYS 2024 soruları ve cevap anahtarı, söz konusu sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavın ardından da EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı da ÖSYM tarafından paylaşılacak.

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#EKYS
#Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
#ÖSYM
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