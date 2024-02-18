Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev aldı.Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.
EKYS soru kitapçığı ve PDF cevap anahtarı ne zaman açıklanır?
MEB EKYS 2024 soruları ve cevap anahtarı, söz konusu sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavın ardından da EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı da ÖSYM tarafından paylaşılacak.
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKYS sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.