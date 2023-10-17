|
Özgün

Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcısı hangi firma?

Türkiye’de en hızlı internet hizmeti sağlayan firmalar Speedtest tarafından açıklandı. Hemen hemen her evde bulunan ve günümüzün temel ihtiyaçlarından biri arasında yer alan internet birçok alanda önemli bir rol oynuyor. İş, eğlence ve iletişim gibi farklı alanlarda kullanılan internetin kesintisiz ve hızlı olması kullanıcıların ilk tercih sebebi. Bu kapsamda evine internet alacak veya mevcut internet sağlayıcısını değiştirecek birçok kişi ‘En hızlı internet hangisi?’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte 17 Ekim 2023 Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları.

17:22 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcıları

Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcıları

Speedtest, 2023’ün üçüncü çeyreği için Türkiye’de en hızlı internet sunan şirketleri yayınlandı. Listenin zirvesinde Turkcell yer aldı. Speedtest tarafından açıklanan 2023 en hızlı internet sağlayıcıları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN HIZLI İNTERNET HANGİSİ?

Speedtest bünyesinde yapılan hız testleri üzerinden hazırlanan güncel rapora göre 2023’ün üçüncü çeyreğinde en yüksek ortalama “mobil” indirme hızını bir kez daha Turkcell sundu. Firma burada ortalama olarak 57.60 Mbps‘yi gördü. Turkcell’i ortalama 28.56 Mbps ile Türk Telekom, ortalama 19.58 Mbps ile Vodafone izledi.

Mobildeki çok sunuculu gecikme süresi kategorisinin lideri ortalama 41 ms ile Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u ortalama 44 ms gecikme ile Turkcell ve ortalama 47 ms gecikme ile Vodafone izledi. Mobil bağlantı kararlılığı konusunda ilk ve ikinci çeyrekte de olduğu gibi yine Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sıralaması karşımıza çıkarken, Türkiye’de 2023’ün başında en yüksek ortalama hızlara yine Apple imzalı cihazlar üzerinde ulaşıldı.

2023’ün ikinci çeyreği özelinde “Sabit internet” tarafında Türkiye’nin en yüksek ortalama indirme hızını sunan firması ise 64.31 Mbps ile bir kez daha Turknet oldu. Liderliği kimseye bırakmayan TurkNet’i ortalama 46.66 Mbps hız ile Turksat Kablo, ortalama 38.54 Mbps indirme hızı ile Turkcell, ortalama 28.16 Mbps hız ile Türk Telekom ve ortalama 26.40 Mbps hız ile Vodafone izledi. Sabit internet tarafındaki gecikme özelinde çeyrek lideri 13 ms ile 21 ms’lik Türk Telekom’u geride bırakan TurkNet oldu, firma bağlantı kararlılığı konusunda da liderliği kimseye bırakmadı.

Raporda yer alan spesifik “eylül” ayı verilerine göreyse Türkiye’de sabit internet için sağlanan ortalama indirme hızı 36.92 Mbps, yükleme hızı ise 8.30 Mbps seviyesinde bulunuyor. Mobilde ise sırasıyla 35.92 Mbps ve 13.30 Mbps hızları karşımıza çıkıyor.



#Speedtest
#Turkcell
#Turknet
#Vodafone
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu