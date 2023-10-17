Speedtest, 2023’ün üçüncü çeyreği için Türkiye’de en hızlı internet sunan şirketleri yayınlandı. Listenin zirvesinde Turkcell yer aldı. Speedtest tarafından açıklanan 2023 en hızlı internet sağlayıcıları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN HIZLI İNTERNET HANGİSİ?

Speedtest bünyesinde yapılan hız testleri üzerinden hazırlanan güncel rapora göre 2023’ün üçüncü çeyreğinde en yüksek ortalama “mobil” indirme hızını bir kez daha Turkcell sundu. Firma burada ortalama olarak 57.60 Mbps‘yi gördü. Turkcell’i ortalama 28.56 Mbps ile Türk Telekom, ortalama 19.58 Mbps ile Vodafone izledi.

Mobildeki çok sunuculu gecikme süresi kategorisinin lideri ortalama 41 ms ile Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u ortalama 44 ms gecikme ile Turkcell ve ortalama 47 ms gecikme ile Vodafone izledi. Mobil bağlantı kararlılığı konusunda ilk ve ikinci çeyrekte de olduğu gibi yine Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sıralaması karşımıza çıkarken, Türkiye’de 2023’ün başında en yüksek ortalama hızlara yine Apple imzalı cihazlar üzerinde ulaşıldı.

2023’ün ikinci çeyreği özelinde “Sabit internet” tarafında Türkiye’nin en yüksek ortalama indirme hızını sunan firması ise 64.31 Mbps ile bir kez daha Turknet oldu. Liderliği kimseye bırakmayan TurkNet’i ortalama 46.66 Mbps hız ile Turksat Kablo, ortalama 38.54 Mbps indirme hızı ile Turkcell, ortalama 28.16 Mbps hız ile Türk Telekom ve ortalama 26.40 Mbps hız ile Vodafone izledi. Sabit internet tarafındaki gecikme özelinde çeyrek lideri 13 ms ile 21 ms’lik Türk Telekom’u geride bırakan TurkNet oldu, firma bağlantı kararlılığı konusunda da liderliği kimseye bırakmadı.

Raporda yer alan spesifik “eylül” ayı verilerine göreyse Türkiye’de sabit internet için sağlanan ortalama indirme hızı 36.92 Mbps, yükleme hızı ise 8.30 Mbps seviyesinde bulunuyor. Mobilde ise sırasıyla 35.92 Mbps ve 13.30 Mbps hızları karşımıza çıkıyor.







