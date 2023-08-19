Alışverişte, eğitimde, iş dünyasında günün büyük bir vaktini geçirdiğimiz internet, insanların vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Son zamanlarda yoğunlaşan yavaşlama şikayetine dair insanlar çözüm yolları arıyor. Bu çözüm yollarını haberimizde bulabilirsiniz.

İNTERNETİ HIZLANDIRMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle kablosuz ağda mı yoksa kablolu ağda mı sıkıntı yaşadığınızı tespit etmeniz gerekir. Genelde kablosuz ağlarda yaşanan internet yavaşlığı modeme uzak kalma gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Modeme yakın olduğunuz halde sıkıntı yaşıyorsanız eğer aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Kablosuz (Wifi) Ağ İnternet Hızlandırma ( Modem Ayarları)

İnternet hatlarının yoğun olduğu yerlerde, diğer komşularınızla paylaştığınız sinyal alanını yani kablosuz ağ kanalınızı değiştirmeniz internet hızını artırabilir.

Modem admin panelindeki ''Kablosuz Ayarlar'' kısmından “ kanal bant genişliği ” kısmında, 1’den 11’e kadar olan rakamlardan herhangi birini seçerek deneme yanılma yöntemiyle test edebilirsiniz.

Aynı şekilde kablosuz ayarlar kısmında bulunan ‘’ Mod ’’ bölümünde 802. 11b/g/n karma yazan bölümü değiştirerek hızınızı test edebilirsiniz.

Modeminizin IP adresini tarayıcınıza girerek “ modem admin paneli ” girişi yapıp bu adımı uygulayabilirsiniz.

Windows işletim sistemli bilgisayarlarda “Başlat” kısmındaki arama kutusuna “cmd” yazıp çıkan sonuca tıklayın, açılan pencereye “ipconfig” yazıp “enter” tuşuna basın; “Default Gateway” kısmında yazan adres; modeminizin yönetim adresidir. MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda ise; Apple > Sistem Tercihleri > Ağ menüsü altındaki aktif bağlantı seçeneğine tıklayın ve ardından “Gelişmiş” seçeneğinden TCP/IP sekmesindeki “Yöneltici” adresini tarayıcınıza yazarak modeminizin admin paneline erişim sağlayabilirsiniz. Modeminizin modeline göre kablosuz ağ alanı seçeneği sayısı değişim gösterebilir.

İNTERNETİ HIZLANDIRMA KODLARI VE YÖNTEMLERİ

1. IP ADRESİNİ YENİLEYİN

Birçok sorun mevcut IP adresinizi etkileyebilir ve internetinizi yavaşlatabilir. Bir IP çakışması veya hatta DHCP sunucusunda bir sorun olabilir. Neyse ki, çoğu durumda, bu tür sorunları düzeltmek için ihtiyacınız olan tek şey basit bir IP adresi sıfırlamasıdır.

Önce geçerli IP adresiyle bağlantıyı serbest bırakmak ve sonra yenilemek için iki Komut İstemi komutunu kullanabilirsiniz.

Öncelikle Windows arama çubuğuna cmd (Komut istemi) yazın ve aşağıdaki kodu girin.

'ipconfig /release' komutunu yazın ve Enter tuşuna basın, bazı büyük metin sütunları görünecektir.

Burada ipconfig /renew yazın ve tekrar Enter tuşuna basın.

Bu, IP adresinizi sıfırlamalı ve bir IP adresi sorunu nedeniyle olabilecek tüm internet yavaşlamalarını çözmelidir.

Not: Daha önce olduğu gibi aynı IP adresini yeniden atamanın normal olduğunu unutmayın. Buradaki nokta, bağlantıyı kesmek ve yeni bir bağlantı oluşturmaktır.

2. DNS ÇÖZÜMLEYİCİ ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLE

Bilgisayarınız, ziyaret ettiğiniz web sitesi ana bilgisayar adlarının ve IP adreslerinin bir listesini tutar ve DNS çözümleyici önbelleğine kaydeder. Bu, daha önce eriştiğiniz bir web sitesi ile bağlantı oluşturmayı kolaylaştırır.

Ancak, DNS çözümleyici önbelleğindeki herhangi bir bozulmanın web sitelerine daha yavaş erişmenize veya hiç erişememenize neden olabilir. Bu, gerçek internetinizi yavaşlatmayabilir, ancak genel göz atmanızı yavaşlatabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, sorunu çözmek için DNS çözümleyici önbelleğini temizleyebilirsiniz.

DNS çözümleyici önbelleğini temizlemek için ipconfig/flushdns komutunu girin ve Enter tuşuna basın. “ DNS Çözümleyici Önbelleği Başarıyla Temizlendi ” onayını görmelisiniz.

3. WİNSOCK’U SIFIRLA

Windows bilgi alışverişi için birden çok ağ soketi kullanır ve programlar trafiği yönetmek ve doğru yola yeniden yönlendirmek için LSP (Katmanlı Servis Sağlayıcıları) yükleyebilir. Ancak, soketlerdeki veya virüs bulaşmış bir LSP’deki herhangi bir bozulma yavaş bağlantıya, web sitesi yönlendirmelerine ve hatta web sitelerine erişememeye neden olabilir.

Bu durumda, Windows ağ soketlerini varsayılana sıfırlayabilirsiniz.

Bunu yapmak için, Komut İstemi’ne (cmd) ' netsh winsock reset' komutunu yazın ve Enter tuşuna basın.

Başarılı bir şekilde yürütüldükten sonra, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Kablolu Ağ İnternet Hızlandırma

Hız kavramı kişiden kişiye değişen, dolayısı ile göreceli bir kavramdır.

Hızlı bir internete sahip olmanıza rağmen, bazı nedenlerden ötürü (ziyaret edilmek istenen sitenin hızı, bilgisayarın kaynaklarını tüketen yazılımlar gibi) bağlantınız yavaş gibi gelebilir. Bu durumu ölçümlemenin en iyi yolu “internet hız testi nasıl yapılır?” sorusuna cevap aramaktır.

İnternet Hız Testi İnternet hız testi yapmanın birkaç yolu vardır. Ama bu yöntemler arasında en basiti “internet hızını ölçen site” çözümünü kullanmaktır.

www.speedtest.net/ sitesinde download (indirme) ve upload (yükleme) hızlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Eğer internet servis sağlayıcınızın size taahhüt ettiği hız limitlerine yakın değerler çıktı ise, aşağıdaki yolları izleyerek internet bağlantınızı hızlandırmayı deneyebilirsiniz.

> Bant Genişliği Yüksek Bir Modem Seçin

> Bilgisayarınızdaki Virüsleri Temizleyin

> Profesyonel Switch Cihazı Kullanın

> Cihazlarınızı ve Yazılımlarınızı Sürekli Güncelleyin

> DNS Adreslerinizi Değiştirin

> Modeminizi Kapatıp Açın

> Modeminizin Yerini Değiştirin

> Arka Planda Çalışan Programlarınızı Kontrol Edin

TELEFON İNTERNETİ HIZLANDIRMA

Telefonu açıp kapatın : Baz istasyonlarının yoğunluğu ve ilk bağlantı durumuna göre verilen internet hızı değişir. Telefonunuzu kapatıp açarak baz istasyonuna yeniden bağlanırsınız ve daha yüksek bir hız alabilirsiniz..

Bazı uygulamaları devre dışı bırakın: Telefonunuza yüklediğiniz bazı uygulamalar arka planda çalışarak internetinizi tüketiyor ve bant genişliğini kullanıyor olabilir. Arka planda çalışan uygulamaları inceleyip uyku moduna alabilirsiniz.

Konumunuzu değiştirin: Bulunduğunuz yerde duvar, kapı, meta gibi cisimlerden kaynaklı mobil internet sinyalleri telefonunuza zor ulaşıyor olabilir. Engelleri aradan kaldıracak şekilde farklı bir konuma geçmeniz faydalı olabiliyor genellikle.