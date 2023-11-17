Entübe etmek, endotrakeal tüp adı verilen bir tüpün ağızdan veya burundan soluk borusuna yerleştirilmesi işlemidir. Entübasyon, hastanın kendi kendine nefes alamaması durumunda, solunum desteği sağlamak için yapılır. Entübasyon, genellikle geçici bir işlemdir. Hastanın durumu düzeldiğinde, tüp çıkarılabilir ve hasta kendi kendine nefes almaya başlayabilir. Peki, hangi durumlara hasta entübe edilir? Entübe edilen hastanın bilinci açık olur mu? İşte detaylar.

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübe edilmek, bir hastanın solunum yolu açık tutulmak ve solunum desteği sağlamak amacıyla trakeasına (nefes borusuna) bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

ENTÜBE NEDEN VE HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Entübe, genellikle ciddi solunum sıkıntısı çeken veya bilinci kapalı olan hastalarda kullanılır. Entübasyon süreci, hastanın solunumunu desteklemek ve hayati fonksiyonlarını korumak için yapılır.

ENTÜBE EDİLEN HASTA YAŞAR MI, NE KADAR YAŞAR?

Entübe edilen hastaların yaşayıp yaşamayacağı veya ne kadar süre yaşayacakları, birçok faktöre bağlıdır:

Temel Sağlık Durumu: Hastanın entübasyona neden olan temel sağlık durumu büyük öneme sahiptir. Kronik hastalıkları, yaş ve genel sağlık durumu gibi faktörler, iyileşme sürecini etkiler.

Entübasyonun Nedeni: Entübasyonun yapıldığı durum (örneğin, ağır bir enfeksiyon, travma, cerrahi işlem) iyileşme sürecini ve olasılığını etkileyen önemli bir faktördür.

Tedaviye Yanıt : Hastanın verilen tedaviye ne kadar iyi yanıt verdiği de önemlidir. Bazı hastalar, yoğun bakım tedavisine hızla yanıt verirken, bazıları daha uzun süre entübe kalabilir.

Yoğun Bakım ve Destek: Yoğun bakım ünitesinde sağlanan destek ve bakım kalitesi, hastanın iyileşme şansını etkiler.

Entübe edilen hastalar iyileşebilir ve entübasyon genellikle geçici bir tedbir olarak kullanılır. Ancak, iyileşme süreci ve olasılığı her hasta için farklıdır ve bazen entübasyon, hastanın durumunun ciddiyetini gösterir.

ENTÜBE EDİLEN HASTANIN BİLİNCİ AÇIK OLUR MU?

Entübe edilecek olan hastanın bilincinin tamamen kapalı olması gibi bir şart yoktur. Bilinci açık olan ancak vücutlarına yeterli miktarda havayı alamayan ve ağır nefes darlığı yaşayan kişiler de entübe edilebilir.

ENTÜBE SÜRESİ UZARSA NE OLUR?

Hastanın entübe olarak kaldığı süreç ne kadar uzarsa komplikasyon gelişme olasılığı da o oranda artar. Uzun süre entübasyon altında kalan hastalarda hava yollarında daralma ve akciğerlerin solunum desteğine bağımlı hale gelmesi gibi riskler gelişir.







