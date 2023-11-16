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Sinüzit belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sinüzit, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihaplanması durumudur. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıkların ardından ortaya çıkan sinüzit, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sıkıntılarına sebebiyet vermektedir. Uzmanlar sinüziti önlemenin yolları arasında elleri düzenli ve sık yıkamak, sigaradan uzak durmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, sinüzit neden olur, belirtileri neler? Sinüzit nasıl tedavi edilir? İşte uzman görüşüyle soruların yanıtları.

09:59 - 16/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Sinüzit nedenleri, belirtileri ve önlemenin yolları

Sinüzit nedenleri, belirtileri ve önlemenin yolları

Özellikle kış aylarının başlamasıyla birlikte üst solunum yolları rahatsızlıkları da artıyor. Bu hastalıkların en başında ise sinüzit yer alıyor. Fakat sinüzitin tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olan bir sorun olduğu tam olarak bilinmiyor. Sinüzit, doğru tanı ve tedavi edilmediğinde farenjit, larenjit, bronşit, orta kulak enfeksiyonlarına yol açabiliyor; bazen de göz ya da beyin gibi organlarda sorunlar oluşturabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Eken “1 haftadan daha uzun süren nezle ya da
gibi başlayan tüm üst solunum yolları enfeksiyonlar mutlaka sinüzit açısından değerlendirilmeli ve gereken tedaviye başlanmalıdır” dedi.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının (sinüslerin) iltihaplanması durumudur. Sinüsler, burun boşluğunun çevresinde yer alır ve burundan nefes alıp verirken havayı nemlendirir ve ısıtır. Sinüzit, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun (soğuk algınlığı veya grip) bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar.

SİNÜZİT NEDEN OLUR?

Sinüzitin nedenleri şunlardır:

Üst solunum yolu enfeksiyonu:
Sinüzitin en yaygın nedeni, soğuk algınlığı veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar, sinüslerin mukoza zarını tahriş edebilir ve iltihaplanmaya neden olabilir.
Alerjenler:
Polen, toz akarları veya küf gibi alerjenler, sinüslerin mukoza zarını tahriş edebilir ve iltihaplanmaya neden olabilir.
Burun polipleri:
Burun polipleri, burun boşluğunda gelişen yumuşak, etli büyümelerdir. Burun polipleri, sinüslerin havalandırmasını ve drenajını engelleyebilir ve sinüzit riskini artırabilir.
Yüz kemiklerinde kırık veya yaralanma:
Yüz kemiklerinde kırık veya yaralanma, sinüslerin mukoza zarının hasar görmesine neden olabilir ve sinüzit riskini artırabilir.
Romatoid artrit veya astım gibi kronik hastalıklar:
Romatoid artrit ve astım gibi kronik hastalıklar, sinüslerin iltihaplanmasına neden olabilir.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELER?

Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Eken şöyle devam etti:

“Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara ‘sinüs’, bu boşlukların içini döşeyen yapının bakterilerle iltihaplanmasına sinüzit denir. Akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılırlar, 0-1 ay akut; 1-3 ay subakut; 3 aydan uzun süren ise kronik olarak adlandırılır. Sinüzit şikayetleri; burun tıkanıklığı, burun akıntısı (yeşil, sarı, kokulu), geniz akıntısı, yüz, diş, göz ağrısı ve öksürüktür.”

SİNÜZİTİ ÖNLEMENİN YOLLARI NELER?

Tedaviden önce sinüzitin önlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Eken, “Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, elleri düzenli ve sık yıkamak, sigaradan uzak durmak, her sene grip aşısı olmak, solunum yolu rahatsızlığı olan insanlardan, toplu yaşam ortamlarından kaçınmak, varsa alerjik rahatsızlıkların tedavisini yaptırmak sinüziti engelleme yolunda atılabilecek önemli adımlardandır” dedi.

SİNÜZİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Soğuk algınlığı gibi çeşitli viral enfeksiyonlar, mevsimlik alerjiler, zayıflayan bağışlık sistemi, burun kanallarında eğrilik (deviasyon), polip gibi yapıların olması sinüzite neden olduğunu belirten Prof. Dr. Eken; “Sinüzit tanısı bir KBB hekimi tarafından endoskop denilen cihazlar ile sinüs ağızlarının görülmesi yoluyla konur, kronikleşmiş ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen sinüzit vakalarında bilgisayarlı sinüs tomografisi ya da MR tanı amaçlı kullanılır.” diye bilgi verdi.

Kronik sinüzite cerrahi gerekebilir

Prof. Dr. Eken, sinüzit tedavisini şöyle anlattı: “Akut ve subakut dönemdeki sinüzit tedavileri sıklıkla 10-14 günlük bazen ise 3 haftaya varan antibiyotik kullanımları ile yapılmaya çalışılır, kronikleşmiş olanlarda ise tedavi FESS adı verilen fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu ile yapılır. Alerji gibi sinüzite zemin hazırlayan faktörler varsa alerji ilaçları kullanılır, deviasyon, polip, et büyümesi gibi sinüzite zemin hazırlayan durumlarda da yine cerrahi olarak bu faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır.”



#sinüzit
#Soğuk algınlığı
#grip
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