Özellikle kış aylarının başlamasıyla birlikte üst solunum yolları rahatsızlıkları da artıyor. Bu hastalıkların en başında ise sinüzit yer alıyor. Fakat sinüzitin tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olan bir sorun olduğu tam olarak bilinmiyor. Sinüzit, doğru tanı ve tedavi edilmediğinde farenjit, larenjit, bronşit, orta kulak enfeksiyonlarına yol açabiliyor; bazen de göz ya da beyin gibi organlarda sorunlar oluşturabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Eken “1 haftadan daha uzun süren nezle ya da

gibi başlayan tüm üst solunum yolları enfeksiyonlar mutlaka sinüzit açısından değerlendirilmeli ve gereken tedaviye başlanmalıdır” dedi.