Sinüzit nedenleri, belirtileri ve önlemenin yolları
SİNÜZİT NEDİR?
Sinüzit, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının (sinüslerin) iltihaplanması durumudur. Sinüsler, burun boşluğunun çevresinde yer alır ve burundan nefes alıp verirken havayı nemlendirir ve ısıtır. Sinüzit, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun (soğuk algınlığı veya grip) bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar.
SİNÜZİT NEDEN OLUR?
Sinüzitin nedenleri şunlardır:
SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELER?
Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Eken şöyle devam etti:
“Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara ‘sinüs’, bu boşlukların içini döşeyen yapının bakterilerle iltihaplanmasına sinüzit denir. Akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılırlar, 0-1 ay akut; 1-3 ay subakut; 3 aydan uzun süren ise kronik olarak adlandırılır. Sinüzit şikayetleri; burun tıkanıklığı, burun akıntısı (yeşil, sarı, kokulu), geniz akıntısı, yüz, diş, göz ağrısı ve öksürüktür.”
SİNÜZİTİ ÖNLEMENİN YOLLARI NELER?
Tedaviden önce sinüzitin önlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Eken, “Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, elleri düzenli ve sık yıkamak, sigaradan uzak durmak, her sene grip aşısı olmak, solunum yolu rahatsızlığı olan insanlardan, toplu yaşam ortamlarından kaçınmak, varsa alerjik rahatsızlıkların tedavisini yaptırmak sinüziti engelleme yolunda atılabilecek önemli adımlardandır” dedi.
SİNÜZİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Soğuk algınlığı gibi çeşitli viral enfeksiyonlar, mevsimlik alerjiler, zayıflayan bağışlık sistemi, burun kanallarında eğrilik (deviasyon), polip gibi yapıların olması sinüzite neden olduğunu belirten Prof. Dr. Eken; “Sinüzit tanısı bir KBB hekimi tarafından endoskop denilen cihazlar ile sinüs ağızlarının görülmesi yoluyla konur, kronikleşmiş ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen sinüzit vakalarında bilgisayarlı sinüs tomografisi ya da MR tanı amaçlı kullanılır.” diye bilgi verdi.
Kronik sinüzite cerrahi gerekebilir
Prof. Dr. Eken, sinüzit tedavisini şöyle anlattı: “Akut ve subakut dönemdeki sinüzit tedavileri sıklıkla 10-14 günlük bazen ise 3 haftaya varan antibiyotik kullanımları ile yapılmaya çalışılır, kronikleşmiş olanlarda ise tedavi FESS adı verilen fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu ile yapılır. Alerji gibi sinüzite zemin hazırlayan faktörler varsa alerji ilaçları kullanılır, deviasyon, polip, et büyümesi gibi sinüzite zemin hazırlayan durumlarda da yine cerrahi olarak bu faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır.”