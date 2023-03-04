Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor. Aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira olup, SSK emeklileri için 7 bin 797 lira, Bağ- Kur'dan emekli olanlar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar da 12 bin 389 lira alacak.