EYT maaşları ne kadar olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvuruları da başladı. EYT’ye ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.
EYT’li ne kadar maaş alacak?
- Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor. Aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira olup, SSK emeklileri için 7 bin 797 lira, Bağ- Kur'dan emekli olanlar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar da 12 bin 389 lira alacak.
Mart ayında EYT başvurusu yapan ilk maaşını ne zaman alır?
Dilekçeyi 1'inde ya da 31 Mart'ta vermek fark etmeyecek, Nisan ayında ilk emekli aylığını almaya hak kazanacaksınız.
EYT’liler biriken izinlerinin parasını alabilir mi?
Emekli olup işten ayrılacaklar biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilir. Kullanılmayan yıllık izinlerin son brüt ücret üzerinden ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. İzin ücretinden gelir vergisi ve prim kesilir.
EYT ile emekli olup çalışmaya devam edersem kıdem tazminatımı alabilir miyim?
İşverenın kıdem yükünü hafifletmek için EYT'lilerin hesaplarına doğrudan yatırılmak üzere Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek. Aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için kıdemde iki seçenek söz konusu olabilir. Kıdem tazminatını alabilecekleri gibi, kıdemi almayıp aynı işyerinde çalışmaya devam edebilirler.
Emekli maaşı banka promosyonları ne kadar?
2022 kasım ayında güncellenen protokole göre emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:
- 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira
- 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira
- 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500
- 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira