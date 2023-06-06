|
Özgün

Will Clyburn Anadolu Efes’e galibiyeti getirdi: Fenerbahçe Beko 90-92 Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, seride durumu 1-1'e getirdi. Anadolu Efes'te 35 sayı kaydeden ABD'li oyuncu Will Clyburn, galibiyette başrolü oynadı. Serinin 3. müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

10:25 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko 90-92 Anadolu Efes Maç Özeti İzle (VİDEO)

Fenerbahçe Beko 90-92 Anadolu Efes Maç Özeti İzle (VİDEO)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç özetini izlemek için

SAYILAR

Fenerbahçe Beko
: Calathes 8, Wilbekin 12, Pierre 2, Hayes-Davis 14, Motley 22, Samet Geyik, Guduric 15, Tarık Biberovic 17, Melih Mahmutoğlu
Anadolu Efes
: Micic 2, Larkin 17, Clyburn 35, M'Baye 5, Pleiss 11, Bryant 18, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna

PERİYOTLAR

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Motley, Wilbekin ve Hayes-Davis'in kazandırdığı sayılarla üstün oynadığı ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler üretti. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 16. dakikada 13 sayılık fark yakaladı: 39-26. Larkin ve Clyburn ile skor üreten Anadolu Efes, bitime 29 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Fenerbahçe, soyunma odasına 45-40 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kaydettiği basketle 25. dakikada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 51-53. Kalan bölümde etkili performansını sürdüren ve Bryant ile kritik sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, son bölüme 65-61 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de hız kesmeyen Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 64-77. Fenerbahçe Beko, Motley'in pota altından kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 76-80. Clyburn ile dış atışlardan peş peşe kritik basketler kaydeden Anadolu Efes'e Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle karşılık veren sarı-lacivertliler, bitime 15 saniye kala farkı 1'e çekti: 88-89. Larkin'in topu oyuna kenardan sokarken yaptığı kritik hatayı iyi değerlendiren Hayes-Davis, bitime 5 saniye kala Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 90-89. Anadolu Efes, Clyburn ile son saniyede 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketi sayıya çevirdi ve sahadan 92-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 35 sayı kaydeden ABD'li oyuncu Will Clyburn, galibiyette başrolü oynadı.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO SERİNİN 3. MAÇI NE ZAMAN?

Serinin 3. müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Will Clyburn
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Final: Fiorentina - West Ham United