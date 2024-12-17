CBS News'in haberine göre, Fiji'deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.







