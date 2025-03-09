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Gazze'de tüp ve yakıt olmadan odun ateşiyle iftar hazırlığı

Gazze'de tüp ve yakıt olmadan odun ateşiyle iftar hazırlığı

22:599/03/2025, Pazar
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda evi yıkılan ve oğlunu kaybeden Ümmü Muhammed, ailesiyle birlikte ramazan ayını ağır insani koşullar altında geçiriyor. Gazze kentinden Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan aile fertleri, burada bir çadırda barınıyor. Ümmü Muhammed, tüp ve yakıt sıkıntısının yaşandığı kentte, iftar yemeklerini odun ateşinde hazırlıyor.

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor.

Gazze Şeridi'nde yıkıntılar arasında yaşamlarını sürdüren Filistinliler, bir yandan da tüp ve yakıt sıkıntısı çekiyor.

Ramazan ayını zor şartlar altında geçiren Gazzeliler, iftar soflarını da odun ateşiyle pişirdikleri yemeklerle hazırlıyor.

Öte yandan işgalci İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının hemen ardından Gazze Şeridi'ne insani yardımların geçişini kesmişti.

Bununla da yetinmeyen İsrail, Gazze Şeridi'nin elektriğini de keserek insanlık dışı bir karara daha imza attı.

#Gazze
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#Yakıt

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