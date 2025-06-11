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Han Yunus kentindeki Filistinlilere su dağıtıldı

Han Yunus kentindeki Filistinlilere su dağıtıldı

12:5711/06/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinliler, zorlu yaşam koşullarıyla günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor. Gazze kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerle sağlanan suyu bidonlara doldurarak günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

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