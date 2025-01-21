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Kongre baskınından ceza almışlardı: Trump'tan bin 600 kişiye af çıktı

Kongre baskınından ceza almışlardı: Trump'tan bin 600 kişiye af çıktı

10:0221/01/2025, Salı
AA
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<p>Trump, göreve geldiği ilk gün imza attığı kararnameyle, 6 Ocak kongre baskınına katılan bin 600 kişiye af çıkardı.</p>
Trump, göreve geldiği ilk gün imza attığı kararnameyle, 6 Ocak kongre baskınına katılan bin 600 kişiye af çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval ofisteki görevinin ilk gününde imzaladığı kararname ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karışan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı.

Yemin töreninin ardından gittiği Capitol One Arena'da ilk başkanlık kararnamelerini imzalayan Trump, buradan geçtiği Oval ofiste başkan olarak yeni kararnamelere imza atmaya devam etti.

1600 kişiye af

Trump, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan kişiler için “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor.” diye konuştu.

Trump'ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio (soldaki) da bulunuyor.

En uzun cezayı almıştı

42 yaşındaki Tarrio, Kongre baskınındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarrio, 6 Ocak baskını davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçmişti.

#Donald Trump
#6 Ocak Kongre baskını
#genel af

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