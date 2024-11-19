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Ölümcül hastalık yayılmaya devam ediyor: Can kaybı bini aştı

Ölümcül hastalık yayılmaya devam ediyor: Can kaybı bini aştı

23:1319/11/2024, Salı
AA
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Afrika ülkesi Sudan’da yaşanan kolera salgını önlenemiyor. Ülkede vaka sayısı 40 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bini aştı. İç savaşın sürdüğü Sudan’da, geçtiğimiz ağustos ayında kolera salgını ilan edilmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında toplam vaka sayısının 38 bin 817'ye ulaştığı belirtildi.



Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1072'ye çıktığı ifade edildi.



Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.



Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.



BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.



Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.



#Kolera
#Salgın
#Sudan

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