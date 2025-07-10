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Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor

Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor

18:3810/07/2025, Perşembe
AA
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 7 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor. Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek, gözyaşı döktü.

Anma töreninin yapılacağı alanlarda Srebrenitsa anneleri için bölümler hazırlandı, ülke içi ve dışından gelen birçok gazeteci de yerini aldı.



Öte yandan, Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden başlayan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.



Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek, gözyaşı döktü. Srebrenitsa'ya turist olarak gelen birçok kişi de cenazelerin bulunduğu alanı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.



Mezarlıklar arasında hiç görmediği dedesinin mezar taşına sarılan küçük yaştaki Nuriye Hamzic dikkati çekti.



Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan atlılar da bu yıl ilk kez törenlere geldi.



Bu yıl defnedilecek 7 kurbanın cenazesi yarın yapılacak törenlerin ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



#Srebrenitsa
#Bosna Hersek
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