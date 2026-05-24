1 Haziran son gün: Ödemeyen yandı gecikme zammı uygulanacak

2026 emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralıyor. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerinin mayıs ayı sona ermeden ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Emlak vergisi borcu e-Devlet, Gelir İdaresi ve belediyelerin dijital ekranlarından sorgulanabiliyor. 1 Haziran'a kadar ödeme yapılmadığı takdirde borca gecikme zammı eklenecek.
Milyonlarca vatandaşa kritik uyarı. Emlak vergisinde ilk taksit dönemi için sayılı günler kaldı.
Vatandaşların ceza ödememek için 1 Haziran 2026'ya kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.
İlk taksit mart ayındaydı
Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödeme süreci devam ediyor. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin 2026 yılına ait ilk taksit dönemi mart ayında başlamıştı.
Mükellefler, gecikme faiziyle karşılaşmamak adına ilk taksit ödemelerini en geç 1 Haziran 2026 tarihine kadar gerçekleştirmek zorunda. İsteyen vatandaşlar bu tarihe kadar verginin tamamını da ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.
Nereden ödenecek?
Emlak vergisi borçları e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital ekranları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.
Belediye sistemi e-Devlet’te görünmüyorsa ne yapılmalı?
Ödemeler ise belediye veznelerinden, internet sitelerinden veya banka kanalları (EFT/Havale/Kredi Kartı) aracılığıyla uzaktan yapılabiliyor. Dijital sistemi e-Devlet'te görünmeyen belediyeler için doğrudan ilgili belediyenin sitesinden işlem yapılması gerekiyor.