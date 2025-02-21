Ocak ayında ikinci el otomobil piyasası hareketliliğini sürdürdü. En fazla satışa sunulan modeller de belli oldu. Peki, ilanlarda en çok yer alan 10 otomobil hangileri? İşte Ocak ayının en çok ilana koyulan araçları...

1 /15 Ocak ayında otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı ve bu durum ilanlara da yansıdı. İkinci el otomobil pazarında, belirli modellerin yoğun talep görmesi dikkat çekti.

2 /15 İlana çıkan modeller, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler sunarak, ilan platformlarında en çok arananlar arasında yer aldı.

3 /15 İlan sayılarındaki artış, otomobil sahiplerinin araçlarını yenileme veya değiştirme isteğiyle de bağlantılı.



4 /15 Özellikle şehir içi kullanımda pratik olan ve yakıt tasarrufu sağlayan modeller, alıcıların ilgisini çekti.

5 /15 Bu durum, ilan platformlarında belirli segmentlerdeki araçların öne çıkmasına neden oldu.

6 /15 10) OPEL CORSA





7 /15 9) VOLKSWAGEN POLO





8 /15 8) HONDA CIVIC





9 /15 7) VOLKSWAGEN PASSAT





10 /15 6) FORD FOCUS





11 /15 5) TOYOTA COROLLA





12 /15 4) OPEL ASTRA





13 /15 3) FİAT EGEA (SEDAN VE HB)





14 /15 2) RENAULT MEGANE



