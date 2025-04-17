"Sondajlar bize ait"

En kısa sürede müjdeli haberler beklediklerini belirten Arvas, "Bu çalışmanın bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah 3, 4 ayda bir emare görürüz. Oluk oluk, Şırnak'ta olduğu gibi petrol çıkacak. Ülkemizin birlik ve beraberliği için artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek noktadayız. Sondajlar bize ait" dedi.







