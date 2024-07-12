THY indirimli bilet kampanyası kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerde indirim uygulanacağını açıkladı. Peki THY'nin indirimli bilet kampanyası ne zaman başlayacak, kimler faydalanacak şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...
Türk Hava Yolları yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.
Kampanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda geçerli olacak.
599 TL'den başlayan fiyatlar
İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.
İndirimli bilet hangi seferleri kapsayacak?
İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında kaldı.