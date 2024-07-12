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Ekonomi

THY'den 599 TL'lik indirimli bilet kampanyası: Tatile çıkacaklar dikkat 2 gün boyunca sürecek

12:53 - 12/07/2024 Cuma
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THY indirimli bilet kampanyası kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerde indirim uygulanacağını açıkladı. Peki THY'nin indirimli bilet kampanyası ne zaman başlayacak, kimler faydalanacak şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

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Türk Hava Yolları yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.


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Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.

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Kampanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda geçerli olacak.


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599 TL'den başlayan fiyatlar


İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

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İndirimli bilet hangi seferleri kapsayacak?


İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında kaldı.


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#THY
#indirimli bilet
#kampanya
#ekonomi
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