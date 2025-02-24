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1,5 yıl astım tedavisi gördü gerçek bambaşka çıktı: Uzman doktor 'Uzun süre fark edilmeyebilir' diyerek uyardı

1,5 yıl astım tedavisi gördü gerçek bambaşka çıktı: Uzman doktor 'Uzun süre fark edilmeyebilir' diyerek uyardı

10:0024/02/2025, Pazartesi
IHA
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Diyarbakır'da diş tedavisi sonrası 50 yaşındaki bir hastada nefes darlığı ve öksürük şikayetleri başladı. 1,5 yıl astım tedavisi gören hastanın şikayetlerinin altındaki neden bambaşka çıktı.

Diyarbakır'da, 1,5 yıldır astım teşhisi konulup tedavi alan hastanın, silikonun çıkartılmasıyla şikayetleri ortadan kalktı.

50 yaşındaki İ.U., 2023 yılının Ekim ayında diş çekiminden sonra implant ölçüsüne gitti.

İ.U., ölçü için uygulanan silikonu farkında olmadan yuttu. Bir süre sonra nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden İ.U.'ya astım tanısı konuldu.

1,5 yıldır astım tanısından sonra tedaviler almaya başlayan İ.U, tetkik yaptırdığında gerçek bambaşka çıktı.


Yapılan tomografi ve bronskokopi işlemlerinde akciğere yerleşen maddenin yutulan silikon olduğu belirlendi.

Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, hastanın diş çekiminden sonra implant tedavisine gittiğini, implant tedavisinde kullanılan silikonlu diş ölçüm maddesi olduğunu ve hastada bu maddenin kullanıldığını söyledi.


Hastanın, maddenin akciğere kaçtığını hissedebildiğini fakat fark edilmediğini ifade eden Prof. Şenyiğit, o maddenin akciğerde kaldığını dile getirdi.




Diş ölçümlerinin silikon ile yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Şenyiğit, "Bu yumuşak madde akciğere kaçabilir. Bu, zamanla bronş yapısını aldığı için uzun süre kendini belli etmeyebilir. Bu tür durumlarda nefes darlığı, öksürük olduğu zaman mutlaka dikkatli olmak lazım. Dün çıkarıldı ve hasta dünden beri hiç öksürmediğini tarif ediyor. 24 saat yeni geçti. Hasta, rahatladığını tarif ediyor" ifadelerini kullandı.

#Diyarbakır
#Diş Tedavisi
#Astım Hastalığı

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