1,5 yıl astım tedavisi gördü gerçek bambaşka çıktı: Uzman doktor 'Uzun süre fark edilmeyebilir' diyerek uyardı

Diş ölçümlerinin silikon ile yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Şenyiğit, "Bu yumuşak madde akciğere kaçabilir. Bu, zamanla bronş yapısını aldığı için uzun süre kendini belli etmeyebilir. Bu tür durumlarda nefes darlığı, öksürük olduğu zaman mutlaka dikkatli olmak lazım. Dün çıkarıldı ve hasta dünden beri hiç öksürmediğini tarif ediyor. 24 saat yeni geçti. Hasta, rahatladığını tarif ediyor" ifadelerini kullandı.