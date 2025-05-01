40 yıl sonra üniversiteye dönüp 72 yaşında "doktor" ünvanı aldı

Tibet, doktora tezinde zeytinyağı sektöründe tağşiş saptama yöntemlerinden biri olan yağ asidi etil esterleri konusunda çalışma yaptığını aktararak, "Çünkü bu konu sektör için büyük bir problemdi. Onun daha iyi anlaşılması ve sektörümüze yardımcı olması adına bazı konulara açıklık getirdik. Umuyorum sektörümüze bir yol göstermiş olacağız." dedi.